El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) anunció que intensificará la fiscalización de servicios estéticos ante el crecimiento de este tipo de ofertas en redes sociales.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, informó hoy que la agencia está reforzando la vigilancia en áreas como servicios estéticos, masajes postoperatorios, terapias corporales y tratamientos promovidos digitalmente, para asegurar que los proveedores cumplan con prácticas comerciales responsables y que los consumidores reciban información correcta antes de contratar.

“El mercado ha evolucionado y las tendencias actuales han generado un crecimiento significativo en la oferta de servicios estéticos y tratamientos complementarios. Sin embargo, también hemos observado un aumento en prácticas que podrían representar riesgos para los consumidores, particularmente cuando se promueven servicios sin información clara, sin credenciales verificables o mediante publicidad engañosa”, expresó Torres Montalvo en declaraciones escritas.

Como parte de estos esfuerzos, la agencia sostuvo una reunión con la Comisión de Salud del Senado, legisladores, representantes de la Asociación de Esteticistas y profesionales del sector, con el objetivo de impulsar una colaboración que fortalezca los estándares de calidad, transparencia y seguridad en estos servicios.

Además, el secretario reiteró el respaldo del DACO a medidas legislativas que buscan regular el sector de la estética, incluyendo proyectos dirigidos a establecer requisitos de preparación y credenciales.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a verificar licencias, solicitar información por escrito y revisar las políticas de precios, cancelaciones y reembolsos antes de recibir cualquier tratamiento estético.