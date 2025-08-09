El excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau, permanece este sábado en una unidad de cuidado intensivo, en un hospital en San Juan, tras enfrentar complicaciones de salud.

Su portavoz de prensa, Calixto Negrón, expresó a través de las redes sociales que el líder independentista se encuentra “estable y de buen ánimo recibiendo el tratamiento indicado en la unidad de cuidado intensivo de un hospital en San Juan, donde los médicos se muestran satisfechos con su evolución. Permanecerá algunos días adicionales bajo observación médica, continuando con el tratamiento recomendado”.

PUBLICIDAD

Dalmau, quien quedó segundo en la contienda por la gobernación en las pasadas elecciones, se encuentra hospitalizado desde la noche del jueves. Todavía no se ha informado públicamente cuál es su cuadro clínico. Sólo se ha dicho de manera oficial que enfrentó un “evento de salud inesperado”.

El abogado agradeció las muestras de afecto y las oraciones del pueblo que ha recibido desde que se dio a conocer la noticia de su afección de salud.

Mientras, Negrón adelantó que una vez Dalmau salga del hospital “él mismo ofrecerá detalles sobre la situación de salud que enfrentó, dirigiéndose al país como siempre lo ha hecho”.

“Como comprenderán, un proceso de hospitalización requiere descanso y desconexión para que el tratamiento sea efectivo y exitoso, por lo que agradecemos el espacio y la consideración que continúen brindándole tanto a él como a su familia en este momento”, añadió el secretario de comunicaciones del PIP.

Cabe recordar que alrededor de un mes antes de las elecciones generales la esposa de Dalmau sufrió una hemorragia cerebral aguda, que la llevó a alejarse de la campaña electoral.

Además, el hijo de Dalmau, Gabriel, es sobreviviente de cáncer.