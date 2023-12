El gobernador Pedro Pierluisi comenzó este jueves un receso navideño y, posiblemente, viajará fuera de Puerto Rico para celebrar la despedida de año.

El receso navideño será hasta el próximo lunes, ya que el martes retomaría sus funciones gubernamentales. Dijo a Primera Hora que estos días de descanso serían para estar con sus hijos y nietos.

Entre los datos curiosos que el primer ejecutivo compartió se encuentra que sus hijos no sabían qué regalarle para la Navidad y que, finalmente, se decidió por un calzado deportivo.

“Como estoy en la calle tanto, pues yo creo que me van a regalar unas tenis”, sostuvo.

Como regalo del pueblo, sólo espera que lo reelijan en el 2024 para continuar en la gobernación.

“Que me dé ese voto de confianza a cuatro años más”, precisó.

En su resolución de Año Nuevo, Pierluisi mostró particular preocupación por su salud física. Pero, advirtió que se encuentra en buen estado a sus 64 años. Solamente manifestó que debe prestar atención a cuidarse.

“A Dios yo le pido fortaleza espiritual, emocional y física, y sabiduría. En eso soy constante cuando le pido al Señor. En cuanto a una resolución así personal, seguir ocupándome de mi salud física. Es decir, comiendo bien, haciendo ejercicio, durmiendo bien, o sea, descansando, porque es importante. Ya yo tengo mis añitos, y es importante que esté bien de salud”, indicó.

Añadió que “no me trasnocho, hago ejercicio varias veces a la semana, trato de alimentarme bien, no me excedo”.

En general, el mensaje navideño que Pierluisi envió al pueblo, según el publicado en un opúsculo de La Fortaleza, está centrado en cuidar las costumbres de pueblo.

“La Navidad es la época del año en la que nosotros los puertorriqueños mostramos nuestras costumbres y tradicionales más especiales que nos unen a través de generaciones y nos acercan a nuestros hermanos y hermanas boricuas sin importar si viven cerca o lejos. Les invito a disfrutar de todo lo que ofrecemos en las navidades en Puerto Rico. Celebremos juntos nuestra fe y nuestros valores, y reafirmemos nuestro compromiso con Puerto Rico. Reciban mis mejores deseos en esta Navidad y en el nuevo año. Que Dios les conceda paz, salud y bendiciones siempre, y que la magia de esta época festiva toque el corazón de todos y mantenga viva la tradición que nos une”, suscribió.