Pedro Pierluisi concluirá el año 2023 “satisfecho y optimista” por los logros alcanzados por su administración gubernamental, seguro de que demostrará que este próximo 2024 ya “no es momento de inventar”, sino de ejecutar, y con los aires de que su gobierno no concluirá hasta el 2028.

A modo personal, el gobernador reconoció que el 2023 fue duro por el fallecimiento de su padre, Jorge Pierluisi Díaz, pero dijo que selló el año con lo “mejor” que le pudo haber pasado, que fue haberse comprometido con la abogada Fabiola Ansótegui Blanc.

En su rendición de cuentas, realizada en el salón Reposteros en La Fortaleza y con un gran árbol de Navidad de fondo decorado por las Niñas Escucha, Pierliusi enumeró sus aciertos y desaciertos, desglosó sus proyecciones futuras y reconoció que espera que el pueblo “me dé su voto de confianza” en este próximo año eleccionario para continuar su obra.

“Me siento satisfecho en cuanto al esfuerzo que ha llevado a cabo la administración del PNP (Partido Nuevo Progresista) bajo mi mando. También estoy optimista de cara al futuro por los logros alcanzados y por el compromiso que tienen los jefes y las jefas de las agencias en la administración. Hemos tenido tres años de crecimiento económico sostenido. Eso es una gran bendición. Ahí el crédito es colectivo. O sea, parte tiene que ver con el esfuerzo de promoción del gobierno, el uso estratégico de fondos federales, pero parte tiene que ver con el sector privado. De igual manera, me siento, hasta cierto punto, orgulloso. Sí, estoy orgulloso de la estabilidad que ha tenido el gobierno, a pesar de tener una Legislatura en manos del otro partido principal (el Partido Popular Democrático), y a pesar de tener una Junta de Supervisión (Fiscal) que también le pone trabas en el camino a uno. Ha habido gran estabilidad, luego de años turbulentos. Así que eso, en particular, me llena de orgullo”, resumió el primer ejecutivo en entrevista con Primera Hora.

Pierluisi enfatizó que su gobierno se dedicará a dar continuidad a los trabajos comenzado, un aspecto al que aludió “le viene bien a Puerto Rico”.

Reveló que en el 2024 estará enfocado en atender problemas como la violencia desde un ámbito social, en el que incluyó otros aspectos importantes como la pobreza, la deserción escolar y la salud mental.

También señaló que tiene su mira en aumentar los recursos para atender a los adultos mayores, ya sea para proveer más amas de llaves que los acompañen y velen que tengan una buena calidad de vida, o para crear más espacios en hogares de cuido prolongado.

Pierluisi se mostró frustrado al revelar que hubo retos en el 2023 que no pudo superar. Entre estos estuvo el que la Legislatura colgara o dejara sin atender el 30% de sus nombramientos. Aludió a que este es “un nivel no aceptable”.

Como solución, proyectó su meta de que en este 2024 el PNP obtenga el control de las cámaras legislativas.

No lograr la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal para tener un alivio contributivo permanente también lo catalogó como uno de sus desaciertos. Es que no se mostró conforme de que las rebajas contributivas vayan a estar disponible sólo para el año contributivo 2023.

“Podemos decir ‘algo es algo’, pero no es lo ideal… Sigo en lucha”, sentenció.

Primaria ¿innecesaria?

Entre sus revelaciones, Pierluisi aceptó que su deseo era poder comenzar la campaña política en verano, sin unas primarias en el PNP como la que enfrentará contra la actual comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

“La primaria es innecesaria, pero es una realidad”, afirmó.

Bajo este panorama, el gobernador prometió no descuidar sus funciones principales, que son con el pueblo.

Informó que utilizará las tardes y los fines de semana para la política. Mientras, alegó que concentraría sus horas laborales de la semana en la ejecución de su gobierno.

“Realmente, los jefes de agencias se tienen que concentrar en ejecutar. Ya este no es el momento de... inventar o venir con nuevas iniciativas como tal. Es más bien terminar de ejecutar lo que está en curso de forma ágil”, detalló.

Pierluisi estableció que no habrá diferencia en su desempeño durante un año eleccionario, ya que alude haber demostrado en los pasados años que pudo mantener a un PNP organizado y estable mientras ejercía como gobernador.

“Yo acepto las realidades, no me perturba, estoy muy claro… Yo he podido ser gobernador y al mismo tiempo presidir el partido y tener el partido sólido en estos tres años. Por lo cual, no me intimida (la campaña electoral)”, sostuvo.

Tal y como ha hecho en el pasado, Pierluisi se reservó su opinión sobre su contrincante política, González.

“No me corresponde a mí estar evaluando. Eso, no, pienso que no es necesario. El pueblo tomará su decisión el 2 de junio”, indicó en torno a las primarias.

Sin embargo, trazó la línea de lo que espera sea la campaña primarista.

“Yo evito los insultos, puedo hacer señalamientos, me voy a defender de cualquier ataque injusto, voy a defender la obra del PNP en estos tres años. Eso, porque yo no controlo lo que hacen los demás. Ya he aprendido. Eso lo dicen los libros de filosofía y los libros de sicología, que dicen ‘preocúpate por lo que tú controlas, no te preocupes por lo que tú no controlas’. Yo me ocupo, no me preocupo, yo me ocupo de lo que yo controlo. Y en cuanto a lo demás, pues, realmente enfrentaré lo que venga”, soltó.

Sin controversias

Al culminar el 2023, Pierluisi no cree que temas como la reconstrucción tras la devastación ocasionada por el huracán María y los terremotos o la inestabilidad del servicio eléctrico que provee la empresa LUMA Energy sean sus debilidades de cara a la contienda electoral.

Aludió que la obra de reconstrucción “ya se ve”. De hecho, comentó que “casi a diario” inaugura obras o anuncia primeras piedras de estos proyectos impulsados bajo su administración.

“Ya estamos en otro nivel. El que no quiere ver la obra es porque quiere ser ciego”, manifestó.

“La obra ya es innegable”, añadió, al establecer que se ha visto mejoría en los problemas de falta de mano de obra que se percibió en un principio o por las regulaciones impuestas por la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Pierluisi informó, de paso, que cuando inició su administración solo había 88 obras de reconstrucción y ya suman, bajo su administración, unas 2,600 completadas.

“Son números que hablan por sí solos”, dijo.

Asimismo, el gobernador rechazó que el tema de LUMA y la inestabilidad de servicio eléctrico afecte su intención de revalidar al cargo.

Señaló que por su fiscalización se ha percibido “buena estabilidad” y se ha visto el progreso de las obras que transformarían el sistema eléctrico.

“Ya no tengo, quizás, la misma inquietud que tenía, por decir, un año atrás o dos años atrás”, esbozó.

Finalmente, Pierluisi expresó que no vislumbra una derrota electoral para el año 2024. Pero, si el destino le depara salir de La Fortaleza, señala que será un “exgobernador”. No tuvo otras proyecciones profesionales que comunicar.

“Ya yo logré mi aspiración. O sea, ya yo soy gobernador. Yo aspiraba en el plan personal llegar a la gobernación. Así que mi aspiración a la reelección no tiene que ver con una ambición personal. No es como que, ‘¡Ah! Yo quiero ser gobernador’. Ya yo lo soy. Y el día que deje de serlo, voy a ser exgobernador. Igual que el día que dejé de ser comisionado residente, me convertí en excomisionado residente. Ese día no se acerca. Ese día va a ser de aquí a cinco años”, puntualizó el primer ejecutivo.