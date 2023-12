Sin soltar prenda de cuándo y cómo será su boda con la abogada Fabiola Ansótegui Blanc, el gobernador Pedro Pierluisi adelantó este lunes que el esperado acontecimiento se consumará “en algún momento del próximo año”.

Sin embargo, no especificó si la ceremonia se hará en la Fortaleza, tal como sucedió en 2003 cuando la exgobernadora Sila María Calderón celebró su casamiento con el exsecretario de Desarrollo Económico, Ramón Cantero Frau, en un evento realizado en los jardines del Palacio de Santa Catalina.

A preguntas de la prensa durante la inauguración del puente de la carretera PR-770 en el barrio Cañabón de Barranquitas, Pierluisi dijo que “mi novia Fabiola y yo estamos bien contentos de la decisión que hemos tomado”.

“Sí, nos hemos comprometido, pero ya el detalle de cuándo va a ser la boda y en dónde, eso no lo hemos decidido, tenemos múltiples opciones. Otra vez, estamos felices”, confesó.

“No hemos decidido eso (el lugar), tenemos múltiples opciones. De igual manera, en cuanto a la fecha, no tenemos fecha al momento, pero estamos contentos con esa decisión, una decisión muy seria”, insistió.

Pierluisi anunció su compromiso el pasado jueves, 14 de diciembre, al publicar una imagen de la pareja en sus redes sociales. ( Captura )

Con una sonrisa en su rostro, el mandatario relató cómo le pidió matrimonio a su pareja, con quien lleva una relación desde el año 2020.

“Yo me arrodillé y le pedí y, con cierta… un poco asustado que me dijeran que sí. Le pedí el sí, eso fue el domingo 10 de diciembre, pero no se lo notifiqué a mi familia inmediata hasta que tres días después”, resaltó.

“Lo informé en los medios de comunicación; creo que fue el jueves pasado. El miércoles le di la noticia a mis seres queridos. Pero (Fabiola) me dijo que sí, gracias a Dios, porque estuve ahorrando un montón de tiempo para comprarle el anillo”, apuntó.

Igualmente, mencionó que la decisión de contraer matrimonio ha llenado de felicidad a su familia, especialmente a sus hijos.

“Todos felices, es que ella y yo llevamos… nuestra relación data de hace ya como tres años y medio. Comenzamos a mediados del 2020. Hemos compartido mucho en familia, pero ahora sí, tomamos ya la decisión”, recalcó.

“El futuro dirá…”, agregó al mencionar que, “no hay fecha, pero sí, esperemos que sea en algún momento del próximo año”.

“Fabiola, soy bendecido de tenerte. Te amo. #DijoQueSí”, escribió en una publicación estuvo acompañada por una imagen en la que la pareja sale sonriente y se puede observar el anillo de compromiso.

En diciembre pasado, Pierluisi confesó a Primera Hora que tenía “exceso de cariño” hacia su novia.