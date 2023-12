El gobernador Pedro Pierluisi, junto al secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez y el alcalde del municipio de Humacao, Julio Geigel Pérez, inauguró el Hogar Manuel Mediavilla Negrón II, un proyecto de vivienda asequible destinado a adultos mayores y personas con discapacidad.

El costo de construcción fue de cerca de $14 millones y contó con una asignación de $8.5 millones de fondos CDBG-DR del Programa de Brecha de Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos, así como con fondos privados y otros créditos contributivos.

“Considero la construcción de vivienda como un acto de justicia social y una inversión para el bienestar colectivo de todos los puertorriqueños. Estas pasadas semanas hemos estado bien activos en cuanto a nuestra meta de continuar aumentando el inventario de vivienda asequible en Puerto Rico. Hemos estado poniendo primeras piedras y más que nada inaugurando obras por toda la Isla. Para eso mismo estamos aquí hoy para proveer vivienda digna a nuestros adultos mayores. Ellos, quienes trabajaron y contribuyeron con sus mejores años para levantar nuestra Isla, merecen disfrutar de su jubilación en un entorno resiliente que promueva su bienestar físico y emocional”, sostuvo el primer ejecutivo, quien también estuvo acompañado por la directora de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), Blanca Fernández.

PUBLICIDAD

Pierluisi añadió que “me place estar aquí con ustedes para anunciar la inauguración del Hogar Manuel Mediavilla II de Humacao, cuya construcción comenzó en el 2021 y hoy ya podemos verlo finalizado y listo para darle la bienvenida a sus residentes. Este proyecto de nueva construcción es una égida que provee viviendas para personas de la tercera edad o con alguna discapacidad. Además, uno de los grandes atractivos de este desarrollo es que, al igual que su vecino proyecto del mismo nombre, cuenta con el beneficio de estar ubicado estratégicamente en una zona que provee acceso a instalaciones médicas, farmacias, correos, supermercados, transporte público y áreas recreativas en la ciudad”.

La estructura de seis pisos, que se comenzó a construir en el 2021, consta de 90 unidades, que incluye apartamentos de una habitación, áreas comunes para actividades, jardines, gimnasio, cafetería, consultorio médico, y terraza, entre otras comodidades.

Además, cuenta con 18 unidades adaptadas para accesibilidad sensorial y móvil. El edificio cuenta con ventilación cruzada y ventanas a prueba de tormentas, así como infraestructura de banda ancha, calentadores solares, sistema fotovoltaico y diversos equipos de alta eficiencia para darle mayor sostenibilidad a los apartamentos.

El secretario de la Vivienda, por su parte, destacó que “este proyecto no solo ofrece un techo seguro y digno para nuestros envejecientes y personas con discapacidades, sino que también refleja el uso adecuado de los fondos de recuperación, atendiendo una necesidad en la Isla. Estos fondos han sido cruciales para llevar a cabo proyectos tan necesarios como este, que no solo ofrecen viviendas seguras y asequibles, sino que también fomentan la inclusión y la sostenibilidad. El hogar Mediavilla, se une a otros tantos proyectos que hemos inaugurado durante las pasadas semanas y a otros que hemos anunciado el comienzo de su construcción, para así evidenciar la capacidad transformadora de los fondos CDBG-DR y nuestra gestión transformando a Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

El alcalde de Humacao, Julio Geigel, agradeció al gobernador Pierluisi y al secretario de la Vivienda “por su compromiso hacia nuestra población de adultos mayores y personas con discapacidad al inaugurar estas excelentes facilidades del Hogar Manuel Mediavilla Negrón para que esta población pueda tener un lugar seguro y así atender las necesidades de nuestra gente de Humacao. Con estas nuevas facilidades le estamos ofreciendo a nuestra población adulta un lugar seguro y con acceso fácil al centro urbano donde pueden desplazarse con facilidad a médicos, hospitales y comercios a través del transporte municipal que tenemos disponibles. De esta manera continuaremos nuestro compromiso junto al Gobierno Central de seguir buscando el bienestar de mi Ciudad”.

El Programa Brecha CDBG-DR de LIHTC, administrado por Vivienda y la AFV, ha sido clave en la financiación de este proyecto, reflejando el compromiso del gobierno con la reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura habitacional de la Isla.

La directora de la AFV, Blanca Fernández, añadió que “la financiación de proyectos como este es vital para el progreso y la resiliencia de Puerto Rico. La colaboración entre Vivienda y la AFV ha sido un modelo a seguir para futuros proyectos, demostrando cómo la financiación estratégica puede tener un impacto transformador en la vida de nuestros ciudadanos y en la infraestructura general de Puerto Rico, tal cual ha sido la política pública establecida por el gobernador Pierluisi”.

El proyecto fue desarrollado por Hogar Manuel Mediavilla Negrón, Inc. y construido por Caribe General Contractors, Inc. Su diseño fue realizado por A&T Design Studio, PSC.

PUBLICIDAD

“Ver esta obra realidad es otra muestra de los éxitos que estamos teniendo en la reconstrucción y transformación de Puerto Rico. Los fondos CDBG-DR son claves para viabilizar estos proyectos de unidades de vivienda que nos están permitiendo proveer vivienda digna para nuestra gente por toda nuestra Isla. Gracias al presupuesto de $1,210 millones que hemos asignado a este Programa de Cierre de Brecha de Créditos Contributivos de Vivienda estamos trabajando para lograr la construcción de más de 3,500 viviendas de alquiler por todo Puerto Rico para personas de bajos o medianos recursos”, dijo el primer ejecutivo.

El proyecto se suma a otras 517 obras de desarrollo, reconstrucción y revitalización en el municipio de Humacao, donde se está realizando una inversión de más de $297 millones en proyectos de FEMA, de los cuales 30 se encuentran en proceso de construcción y 33 ya han sido completados.