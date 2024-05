El exjuez y abogado laboral, Marcos E. Marcucci Sobrano, busca poner su experiencia profesional para devolverle la confianza a los residentes de su municipio de Ponce, al prometer ser un alcalde que esté presente y que ponga a correr el dinero de la reconstrucción asignado tras el devastador huracán María y los terremotos del sur.

Pero, para cumplir con sus expectativas, el letrado deberá medirse al actual presidente del comité municipal, el también abogado Pablo Colón Santiago, así como al ingeniero Jorge “JC” Colón Nazario en unas primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) el próximo 2 de junio.

En esta contienda, Marcucci Sobrano promete hacer del municipio de Ponce uno libre de corrupción, en el que se replique el modelo comunitario implementado en el G8 del Caño Martín Peña, en San Juan, para empoderar a las comunidades, y espera impulsar la economía a tal grado que la Ciudad Señorial se convierta en el Centro de Comercio Internacional de la Cuenca del Caribe.

“Quiero exhortar al público que, si realmente quieren un verdadero cambio, si realmente quieren proteger a Ponce en estas primarias, tienen que salir a votar, no se puede quedar en la casa. El pueblo es el que debe seleccionar el mejor candidato con miras a los eventos eleccionarios de noviembre. Si no seleccionan los mejores candidatos, vamos a seguir en ese bote buscando un rumbo. Ya es hora de que el pueblo de Ponce seleccione al mejor candidato”, manifestó en entrevista con Primera Hora el exjuez de 59 años.

Marcucci Sobrano nació y se crió en Ponce, específicamente en Jardines del Caribe y en el barrio La Playa.

Desde hace 33 años este abogado de la Unión de Trabajadores de los Muelles de Ponce está casado con Rosa Rodríguez Mendoza, quien tiene un centro de tutorías para estudiantes de edad escolar en el área urbana. En este matrimonio, procreó cuatro hijos.

El ahora contendor político es hijo de Jorge Marcucci Cruz, que presidió el PNP en Ponce para los tiempos de Carlos Romero Barceló. Fue él quien le enseñó el activismo estadista y la lucha sindicalista.

Ahora, con su lema “Ponce es de todos y para todos”, el abogado se une al esfuerzo de sacar la administración del Partido Popular Democrático (PPD).

¿El PNP puede retomar las riendas de Ponce?

“El PNP es un partido de avanzada. No es un partido que venga a experimentar y siempre tiene dentro de sus plataformas nuevas ideas para un desarrollo sustentable para nuestra Ciudad Señorial, de Ponce”.

¿Por qué usted se considera el candidato idóneo?

“Dentro de mi madurez política, todo lo que viví con relación a mi desarrollo, tanto profesional como familiar en Ponce, he conocido cuáles son básicamente las necesidades de Ponce y lo que han fallado las administraciones con relación a nuestra Ciudad Señorial. Hay que darle la atención que merece Ponce. No solamente con el programa de gobierno, que es básicamente lo esencial, que es el recogido de basura, atender el ornato y otras áreas que son recurrentes. Yo entiendo que ya es hora de que Ponce sea autosustentable…. A base de toda esa gama de situaciones que está atravesando Ponce, donde yo me he desarrollado, he estado viviendo eso, pues, yo entiendo que ya es hora de tomar la rienda”.

Si gana las primarias, ¿cómo será su campaña ante la popular Marlese Sifre?

“Bueno, actualmente, la dirección de mi campaña es una campaña de respeto. Con relación a labores administrativa que ha llevado a cabo la administración actual, eso lo presentaré y ya Ponce la conoce. Marlese Sifre es un reflejo, una extensión de lo que ya está pasando en Ponce. Ella forma parte de esa administración y forma parte del problema que estamos atravesando los ponceños, los cuales los ponceños se sienten traicionado, porque tenían una esperanza y vieron que en aquel momento no fue la mejor selección”.

¿Cuál es el problema principal de Ponce y cómo lo resolverá de llegar a la alcaldía?

“El problema principal en Ponce es devolverle la confianza. Nuestro pueblo necesita tener confianza. Y se la voy a presentar tan pronto comience a tomar las riendas del trabajo. Ponce requiere un administrador que esté 24/7. O sea, no es un administrador que va a su oficina. Es que salga y que se mueva por todo Ponce. Ponce necesita mucha atención. La infraestructura de Ponce está destruida. O sea, esos fondos que llegaron para la reconstrucción, hay que ponerlos a trabajar inmediatamente. No aguantarlos”.

En las primarias a la gobernación, ¿apoya a Pedro Pierluisi o a Jenniffer González?

“Estoy esperando que ellos presenten un plan para el desarrollo del área sur, que envuelva a Ponce. El que me presente el plan para el desarrollo del área sur, conforme a mi plan establecido, o que me apoye en ese plan de trabajo que ya yo establecí en mi página que tengo a nivel cibernético, la página web, donde yo establezco mi plan de trabajo, el cual apruebe ese plan, que asemeje o adopte para el desarrollo de Ponce y al área, a ese yo apoyo. Pero, hasta ahora no he visto nada de los dos”.