Con el respaldo del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP), el abogado Pablo Colón Santiago se ha impuesto la encomienda de unificar a Ponce para crear “un nuevo capítulo en la historia de nuestra Ciudad Señorial”.

Aseguró que su interés de dejar a un lado su carrera de 36 años en la abogacía para levantar a Ponce “necesita de todas las manos, de todos los partidos, de todas las ideas”. Pero, para lograr su encomienda, el presidente del comité municipal de la Palma tendrá que enfrentar a dos novoprogresistas de cuna, el exjuez Marcos E. Marcucci Sobrano y el ingeniero Jorge “JC” Colón Nazario, en las primarias del próximo 2 de junio.

Del saque, Colón Santiago confesó que en sus inicios políticos era integrante del Partido Popular Democrático (PPD).

“Mi vida en esencia ha sido mi vida para servir a los demás, porque eso me enseñaron en mi casa. En el PPD nunca encontré esas manos amigas que me dijeran sí, sí se puede, lo hacemos. Entendí que estaba fuera de donde quería estar. Empecé a militar en el partido (PNP) y empecé a encontrar personas que fueron instrumento para ayudar a los demás”, afirmó el hombre de 63 años.

Desde el 2012, Santiago Colón se unió a las filas del PNP. Dijo que amigos como el senador Thomas Rivera Schatz y la exsenadora Margarita Nolasco lo ayudaron a “incursionar en foros íntimos de partido” hasta que a finales del 2022 ganó unas primarias para encaminar la reorganización del PNP en Ponce, tras la derrota de la exalcaldesa María “Mayita” Meléndez. Ahora, tiene el apoyo del gobernador Pedro Pierluisi para enfrentar a la administración popular del suspendido alcalde, Luis Irizarry Pabón, quien irá a juicio por supuestamente hacer que sus empleados de confianza pagar un préstamo personal de $30,000 que tomó para su campaña del 2020.

En la actualidad, Colón Santiago, quien proviene de una familia con 11 hijos del barrio Quebrada Limón, tiene una relación sentimental con la anestesista Kimberly Luciano Cappas, con quien tiene una hija de dos años. Además, tiene una hija médico, una abogada y una estudiante de 16.

¿El PNP puede retomar las riendas de Ponce?

“Todo lo que he percibido a partir de que el PPD llegó a la poltrona municipal ha sido un desastre administrativo. La recuperación de Ponce no ha podido llegar a término. La reconstrucción estaba adelantadísima en sus planes, pero no ha logrado realizar ni una sola obra emblemática. Es un gobierno que no ha podido capitalizar en Ponce nada y que nos ha mantenido en el estancamiento económico, en la incertidumbre y hasta en vergüenza con el procesamiento del alcalde. Además, tenemos una vicealcaldesa (Marlese Sifre) que tiene que ver con esa administración. Está involucrada en el procesamiento del alcalde como testigo de cargo, porque formó parte de ese pago ilegal del empréstito y porque a pesar de ello no ha querido aceptar su error e insiste en ahora ser ella la alternativa de su partido para representarlo en las elecciones del 2024. El Ponce que tenemos, no es el Ponce que queremos”.

¿Por qué usted se considera el candidato idóneo?

“Yo soy una persona muy reconocida en Ponce. Llevo 36 años ejerciendo la profesión. Un abogado como yo tiene una empresa de servicio. Desde mi oficina he ayudado a mucha gente… Además, tengo en estos momentos el endoso total del liderato del partido a nivel central, del liderato del partido a nivel local. Estoy organizado. Tengo un comité espectacular. Tengo finanzas. Estoy en contacto con el pueblo. Tengo un plan de gobierno buenísimo, que va desde la atención de los problemas prioritarios hasta la realización de obra que forma parte de los sueños de una ciudad de futuro que todos queremos en Ponce”.

Si gana las primarias, ¿cómo será su campaña ante la candidata popular?

“Yo siempre he dicho que mantendré una campaña de altura. He dado instrucciones a mi equipo de trabajo que lo que denunciemos, tiene que ser cierto. Lo que hagamos, tiene que ser siempre en beneficio del bien común, del bien de nuestro pueblo. Será una campaña de ideas, basada en la realidad”.

¿Cuál es el problema principal de Ponce y cómo lo resolverá de llegar a la Alcaldía?

“Yo no te puedo hablar del principal problema de Ponce. El principal problema de Ponce es todo. Ponce mantiene todavía edificios destruidos que surgieron como consecuencia del huracán María, del terremoto, del huracán Fiona. El casco urbano está destrozado y hay que atender eso, porque esa es la imagen de nuestra ciudad... Los campos están completamente abandonados, el ornato. Las vías públicas todavía están en un estado de deterioro. La mayoría de las facilidades deportivas de la ciudad están en estado de deterioro, que no permite que sean usadas como es correcto. Los niños no tienen cómo divertirse. La gente me pide que arregle los parques. Desde el punto de vista de cultura estamos por el piso. Tenemos el Teatro La Perla cerrado. No hay nada trascendental que tenga que ver con la actividad cultural. Y, nosotros pensamos en cuanto deporte y cultura, llevarlo a las comunidades en estos programas que tenemos. La economía de la ciudad está en precario. Tenemos un puerto y un aeropuerto inoperante. Eso, pudiéndolo trabajar efectivamente, nos podría convertir en el eje económico más importante de toda esta región”.

En las primarias a la gobernación, ¿apoya a Pierluisi o a Jenniffer González?

“Estoy apoyando a Pedro Pierluisi. Entiendo que es necesario la continuación de una obra efectiva de gobierno. Pienso que la primaria nunca debió acontecer. Tenemos un incumbente que evidentemente ha hecho un buen trabajo. La obra en Puerto Rico es evidente y esa obra del PNP, que es una obra que está al alcance de los ojos de todo el mundo, debe continuar”.