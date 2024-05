“La dejadez, el abandono en que se encuentra Ponce y el sentir de la gente, que uno ve la tristeza de que llevamos dos décadas de que Ponce va hacia atrás”, llevó al ingeniero Jorge “JC” Colón Nazario a presentarse como una alternativa política para ser ese eje de lo que llama el “verdadero cambio” para la Ciudad Señorial.

En su intento, se presenta como “tu amigo de siempre”. Ese que nació en el antiguo Hospital de Distrito y se crió en los residenciales Rafael López Nussa y Los Rosales de Ponce.

Pero, esa carrera política que intenta iniciar este funcionario de colegio del Partido Nuevo Progresista (PNP) debe primero rebasar las primarias del próximo 2 de junio. En el evento se medirá con el actual presidente del comité municipal, el abogado Pablo Colón Santiago, así como al exjuez y abogado laboral, Marcos E. Marcucci Sobrano.

En esta contienda, el actual contratista se presenta como la persona que tiene el empeño y dedicación para transformar a la Ciudad Señorial. Por ello, pide que “no dejemos que Ponce vuelva a caer en manos equivocadas”.

“Yo soy ingeniero, el ingeniero viene a resolver problemas. Y como ingeniero, yo voy a estar de mano a mano en las comunidades, en la calle, y lo que vengo es a eso, a resolverle los problemas que por décadas no se han resuelto”, expuso el candidato, al destacar que Ponce necesita una transformación desde el área de los servicios básicos, como las carreteras y la iluminación, hasta en la economía.

Colón Nazario, de 55 años, reside en la actualidad en la comunidad de Cotto Laurel. Tiene cinco hijos, que incluye una fémina que ya es ingeniera y un niño de cinco años.

Está casado con Milaidy Pérez Torres, una maestra de educación especial que lleva un año en recuperación del cáncer.

“Yo soy de pueblo, yo voy a estar con mi gente. No debo favores y vengo a servir a Ponce”, prometió el estadista, que se ofrece como alternativa para sacar la administración del Partido Popular Democrático (PPD) de la alcaldía, cuyo alcalde Luis Irizarry Pabón fue suspendido y enfrentará juicio por supuestamente hacer que sus empleados de confianza le pagaran un préstamo de $30,000 que realizó para hacer campaña en el 2020.

¿El PNP puede retomar las riendas de Ponce?

“Ponce es PNP. Siempre ha ganado aquí la gobernación. Hubo un problemita ahí que ya el pueblo pasó juicio por la administración de Mayita (María Meléndez). Ya el pueblo hizo su trabajo. Pero, aquí han pasado unas situaciones en la administración actual, que prometieron unos cambios, pero esos cambios nunca ejecutaron. Al contrario, Ponce ha ido en marcha para atrás, un abandono, una dejadez y entendemos que vamos a rescatar a Ponce, yo como alternativa”.

¿Por qué usted se considera el candidato idóneo?

“Como ponceño, yo he caminado por mi ciudad. Veo esa dejadez y ese abandono. Yo tengo mi plan de trabajo. Se está diseñando según las necesidades de cada barrio, de cada sector. Según vamos realizando y visitando a la misma vez, estamos escuchando el sentir de la gente y, cómo las necesidades son distintas en cada comunidad, vamos anotando y evaluando, para que sea un compromiso real, un compromiso que yo pueda cumplirle a mi pueblo. Yo, como ponceño, quiero darle a mis hijos y a los hijos de Ponce, el Ponce que todos anhelamos. Un Ponce que tenga esa calidad de vida que todos los ponceños se merecen. Me veo en la posición de que soy la mejor alternativa para el pueblo y el pueblo me va a responder con su voto”.

Si gana las primarias, ¿cómo será su campaña ante la popular Marlese Sifre?

“La gente popular que le diga quién es ella o qué le parece ella. Yo voy a estar concentrado, enfocado en mi campaña, enfocado en los problemas que tiene Ponce, para cuando el pueblo me dé esa confianza, esa oportunidad de ser su alcalde, pues, entrar concentrado en eso. A mí no me gustan los dimes y diretes. Cada cual, pues, que se presente al pueblo y el pueblo tomará la decisión quién va a ser su próximo alcalde”.

¿Cuál es el problema principal de Ponce y cómo lo resolverá de llegar a la alcaldía?

“En Ponce hay muchas necesidades, muchas. Pero, uno de los proyectos es el albergue de animales, que ha sido un fracaso en esta administración. Simplemente, ellos perdieron esa batalla y, peor aún, se rindieron. Dejaron eso al garete. Hay que trabajar con los animales realengos. Para eso yo tengo un plan. Ya lo estamos diseñando. En su momento, lo traeré a colación. Pero, eso es un problema, un mal, que no lo ha podido resolver esta administración”.

En las primarias a la gobernación, ¿apoya a Pedro Pierluisi o a Jenniffer González?

“Yo voy a dejar que los electores (decidan). Yo no voy a influir. Yo voy a dejar que los electores tomen su decisión, sea Pierluisi, sea Jenniffer. El que salga ganador con ese nos vamos a las elecciones de 2024″.