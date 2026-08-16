Si tienes habilidad para las artesanías o quieres aprender a hacerlas y vives en Vega Alta, pues este el momento para matricularte en los talleres que se impartirán en el municipio.

La alcaldesa María Vega indicó que los interesados podrán hacerlo en los talleres de bellas artes y artesanías, que tendrán lugar en la Casa del Artesano municipal.

El proceso de inscripción se llevará a cabo desde este lunes 17 al viernes 28 de agosto, en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 m., directamente en las instalaciones de la Casa del Artesano, ubicada en el casco urbano tradicional. Las clases comenzarán el lunes 31 de agosto.

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Vega, quien es Artesana Certificada, reiteró su respaldo absoluto al talento local mediante una iniciativa completamente gratuita cubierta por fondos municipales.

Este programa educativo, explicó la alcaldesa, busca preservar las tradiciones puertorriqueñas, proveyendo un espacio de aprendizaje comunitario y profesionalización para personas de todas las edades interesadas en las artes manuales.

“También es una manera de auspiciar el emprendimiento de talentos que pueden encontrar en la producción de artesanías, una manera de producir ingresos familiares y colaborar con la economía local, así como el de fortalecer los ofrecimientos culturales y turísticos del Corazón del Norte”, reiteró la alcaldesa.

La oferta académica para este nuevo ciclo comprende una amplia y variada selección de disciplinas, diseñada para responder a distintos niveles de destreza.

Los participantes podrán matricularse en los cursos:

Talla en madera relieve

Pirograbado

Taller de Navidad

Costura (básica, accesorios y avanzada)

Porcelanicrón

Bordado a mano con tejido

Alambrado y talla básica

Arte en arena teñida

Macramé

Desechos de mar con terminación en resina.

Para formalizar la matrícula y asegurar el cupo en cualquiera de los talleres disponibles, es un requisito indispensable que cada interesado presente una copia de identificación que acredite que es residente del municipio, al momento de realizar el trámite de inscripción presencial.

“Invitamos a todos los residentes a aprovechar esta valiosa oportunidad de formación cultural sin costo alguno. La iniciativa no solo promueve la adquisición de nuevas habilidades técnicas y comerciales, sino que fortalece el legado artesanal que distingue a nuestra ciudad”, afirmó Vega.

Para obtener información adicional sobre los cursos, requisitos o cupos disponibles, los interesados pueden comunicarse directamente con el Departamento de Cultura y Turismo de Vega Alta, llamando al teléfono 787-883-3185.