El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló dijo hoy que espera que haya “consecuencias” contra la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, quien enfrentará un referido en la Comisión de Ética por la utilización de un salón del Capitolio para celebrar la graduación de un colegio, cuya propietaria era la directora de su oficina legislativa.

También se alega que la empleada, Janise Santiago, dirigía la oficina de la legisladora en la Casa de las Leyes, al tiempo que fungía como directora y propietaria del Kids Kingdom and James Christian Academy en Carolina.

“No pueden despachar esto con un ‘no lo sabía’ o con que fue ‘un error de juicio’. Aquí se gastaron fondos públicos, aquí hay una violación al reglamento y hay un cuestionamiento mayor del pago de una nómina autorizado por una representante. Todas esas preguntas tienen que ser contestadas y espero que la Comisión actúe con prontitud”, dijo Rodríguez Aguiló.

Ayer domingo, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández anunció desde, España, donde convalecía de COVID-19, que le cursó una carta a Burgos Muñiz informándole que le haría un referido a la Comisión de Ética del cuerpo legislativo para que determine si la supervision de la legisladora fue “deficiente, inadecuada o contraria al interés público”.

“Me gustaría, pues no he escuchado hasta el día de hoy las expresiones del presidente o candidato a la gobernación del Proyecto Dignidad, quien a la menor provocación sale a atacar al Gobernador, a atacar a los partidos políticos. Le digo a él, al doctor César Vázquez, que su partido se está quedando sin dignidad y que tiene que actuar”, expresó Rodríguez Aguiló.

Sostuvo el legislador novoprogresista que en la actividad de graduación, el 5 de junio pasado, “hubo utilización y gasto de fondos públicos, se utilizaron facilidades de la Cámara, se utilizó fotógrafo, grabaciones y equipo” de la Cámara de Representantes.

“Por más que lo quieran minimizar es un gasto de fondos públicos para el beneficio de una entidad privada la cual pertenece a la directora de la oficina de la representante que solicitó el servicio. ¿La representante Lisie Burgos no sabía que se habían solicitado esos servicios?, ¿No sabía que la directora de su oficina o desde su oficina se habían solicitado todos esos servicios a la Cámara de Representantes? Todas esas preguntas las tiene que contestar la licenciada Lisie Burgos en la Comisión de Ética. Aquí la soga parte por lo más fino. A lo mejor pensaba la licenciada Lisie Burgos, que al renunciar la directora de la oficina ya todo está perdonado. Pues, no, aquí ciertamente tiene que haber consecuencias”, sentenció el legislador novoprogresista.

El pasado jueves, luego que trascendió la controversia sobre la graduación en los medios de comunicación, la representante Burgos Muñiz anunció en su página de Facebook que la directora de su oficina, renunció al puesto que tenía en su oficina en la Legislatura, efectivo el mismo jueves 27 de enero.

“No es hasta que la información salió publica que advine en conocimiento de que en la carta solicitando el permiso para que se celebrara la actividad (el 27 de abril de 2021) no se menciona que la directora de mi oficina es dueña de la corporación que maneja el Colegio en cuestión. Al darme cuenta de dicho error de juicio y hablarlo con la Sra. Santiago, esta decidió voluntariamente renunciar a su puesto para cumplir con los estándares de mayor rigurosidad auto impuestos por los miembros de nuestra colectividad en todo nuestro quehacer público”, sostuvo Burgos Muñiz en la red social.

La legisladora no estuvo disponible el jueves para atender preguntas de periodistas en el Capitolio. Hoy, este diario, intentó comunicarse varias veces a su oficina, pero el teléfono tenía un mensaje de que el número estaba ocupado

El presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos García dijo por su parte, que el referido no ha llegado todavía al organismo legislativo, pues se espera que el Presidente de la Cámara llegue hoy lunes a Puerto Rico.

No obstante, indicó que la Comisión de Ética se reúne mañana para atender otros asuntos y si el referido llegara, podrían comenzar el proceso, pero de manera bien preliminar.

“No me parece que sea tema para mañana en la Comisión, pero si llegara como un asunto nuevo pudiéramos atender los primeros pasos”, indicó para agregar que como primer paso, la representante Burgos Muñiz, quien es miembro de la Comisión de Ética, se tienen que inhibir.

En torno al proceso del referido, Matos García explicó que una vez se reciba, la legisladora tiene 20 días para contestar y 10 días adicionales si solicita prórroga.

“Yo creo que la controversia no es si se puede utilizar el Capitolio para hacer una actividad a graduandos porque en el historial de prestar facilidades aquí por décadas, eso no es nuevo. Lo que potencialmente si así se grafica en el referido, es hasta donde está la responsabilidad de un señor o señora representante que es alta la responsabilidad, sobre el comportamiento de sus empleados a tiempo completo. Me parece que en la carta que el Presidente le envía a Lisie Burgos se están acogiendo ya unas recomendaciones de recursos humanos que sería bueno saber el status laboral de todos nuestros empleados y hasta dónde con un compromiso de 40 horas, puedes tener un segundo trabajo”, sostuvo Matos García.

“Con la información pública que tenemos, nosotros rechazamos ese tipo de conducta, pero ahora la Cámara tiene sus procedimientos y hay que respetar los procesos del otro cuerpo. De lo que ha salido en la prensa uno reprocha que una persona que tenga la confianza de trabajar aquí use su puesto aquí para beneficiarse”, indicó por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.