El pasado candidato a la gobernación y expresidente del Partido Popular Democrático, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, urgió hoy, sábado, a su colectividad a asumir posturas institucionales en cuanto a los temas que “inciden en la vida de los puertorriqueños a diario y que pueden ser polarizantes”.

Sus expresiones surgen luego que tres populares se ausentaran de la votación de la medida que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en los menores y el Proyecto del Senado 184 fuera colgado en la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adición, tras recibir ocho votos en contra y siete a favor.

Los tres senadores populares que se ausentaron de la votación y que pudieron haber aprobado la medida que buscaba prohibir estas prácticas que han sido catalogadas por organismos internacionales como de “tortura” fueron: el actual presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago; la vicepresidenta del Senado, la popular Marially González; y uno de los coautores de la medida Javier Aponte Dalmau.

El proceso de votación estuvo disponible desde las 10:00 de la mañana hasta las 3:06 de la tarde.

“Nos toca reunirnos y analizar los temas apremiantes para los puertorriqueños y establecer posturas institucionales. La Legislatura es una muestra de lo que es el País; cada delegación impulsará la agenda con los intereses de los que representa, por lo que es imperativo que el PPD, como mayoría, defina sus posiciones institucionales. Aquellos que no estén de acuerdo con las mismas, asumirán su responsabilidad personal; sin embargo se pueden armonizar todas las visiones si prevalece el diálogo. Así ha ocurrido en el pasado con muchos otros temas y ahora no podemos abandonar ese sentido de responsabilidad ante los temas trascendentales para el País”, expresó Delgado Altieri en declaraciones escritas a la prensa.

En contra de la medida votaron: los populares Rubén Soto, Ada García Montes, Albert Torres Berríos y Ramón Ruiz Nieves; los miembros del Partido Nuevo Porgresista (PNP) Thomas Rivera Schatz, Wanda Soto y Marissa Jiménez; y la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

A favor del P. del S. 184 votaron: la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago; el senador independiente, José Vargas Vidot; el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe; y las populares Gretchen Hau, Rosamar Trujillo, Elizabeth Rosa y Migdalia González.

“Los tiempos obligan a los partidos a discutir internamente temas como esos, que inciden en la vida de los puertorriqueños a diario y que pueden ser polarizantes. Como colectividad, en el Partido Popular Democrático (PPD), no podemos ponernos etiquetas de liberales y conservadores y excluir al que no esté de acuerdo con una u otra posición. Esas etiquetas crean confusión entre los cientos de miles de populares porque no es una postura oficial de la institución a la que pertenecen y en la que confían”, añadió el también exalcalde de Isabela.

Asimismo, recordó que durante la pasada campaña eleccionaria dijo que “no favorecía” este tipo de tortura “porque ha quedado demostrado que el resultado de las mismas son perjudiciales al ser humano y laceran su dignidad”.