El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, sostuvo esta tarde que no votó en el referéndum de ayer, donde fue derrotado el informe positivo sobre el proyecto que prohíbe las terapias de conversión en menores, porque no es su costumbre participar en ese tipo de votación, esto bajo la premisa de que estaría adelantando su postura en la medida cuando llegue al hemiciclo.

Sin embargo, en una conferencia de prensa en su oficina, señaló también que el Proyecto del Senado 184 se quedaba corto porque solo aplicaba la prohibición de las llamadas terapias de conversión a profesionales de la salud, dejando fuera las que él llamó “terapias clandestinas”.

Cuestionado sobre por qué no presentó enmiendas a la medida para mejorarla, dijo que si bien no lo hizo, refirió a grupos como el Colegio de Psicólogos para que así lo hicieran y que el senador José Vargas Vidot, presidente de la Comisión de Iniciativa Comunitarias, Salud Mental y Adicción, presuntamente, se negó.

Ciertamente, el PS 184 solo aplica a profesionales de la salud y Vargas Vidot fue enfático, al defender la medida de ataques de ciertos sectores religiosos, que el proyecto no violaba las libertades religiosas.

“La experiencia que vivimos ayer en la comisión que preside el senador José Vargas Vidot debe servirnos de lección, primero para saber que nadie tiene el monopolio de la verdad, que hay que llegar a consensos para lograr los votos necesarios para aprobar legislación y que no podemos juzgar, criticar y hasta pedir una asamblea sin leer los proyectos”, señaló Dalmau Santiago.

El presidente del Senado insistió en que es su práctica no intervenir en el funcionamiento de las comisiones ni influir en el resultado de las votaciones.

“Como miembro exoficio de todas las comisiones he decidido no emitir juicio ni votar en los referéndums que se presenten en ciertos asuntos para no inclinar la balanza ni anticipar cómo será mi voto al discutirse la medida en el hemiciclo”, dijo Dalmau Santiago, quien nunca pudo explicar con claridad qué criterios utilizar para decidir en qué votaciones dentro de comisiones participa y en cuáles no.

Sí mencionó que participa en los referéndums de la Comisión de Nombramientos, porque la preside. “En algunos proyectos, puede que haya votado, en otros no. Si sé que hay una división, como no tengo mayoría absoluta, no intervengo”, dijo.

Dalmau Santiago alegó que llegó a decir públicamente que no emitiría un voto sobre el proyecto hasta que se atendiera en el hemiciclo.

“En torno al contenido específico del proyecto, en la forma en que se sometió a votación y a mi juicio, ninguno de los dos grupos alcanzaba sus respetivos reclamos y no provee un espacio prudente para conciliar ideas”, dijo. “El proyecto tiene unos objetivos loables, pero al examinar su contenido encontramos varias áreas que deben revisarse porque no logran los objetivos trazados”, agregó al referirse a la prohibición de terapias clandestinas basadas en la tortura.

“En la prohibición del maltrato define a padre y madre, pero un tercero puede llevarlo a cabo y no está penalizado por este proyecto. Lo que se dice que deber ser prohibido, no está aquí”, dijo.

El proyecto, dijo Dalmau Santiago, no cuenta con penalidades concretas contra profesionales de la salud que realicen estas llamadas terapias, más allá de que deberán ser referidos a sus Juntas Examinadoras y tampoco mandata referidos al Departamento de Justicia.

Cuando se le preguntó sobre por qué no presentó enmiendas al proyecto cuando dijo que le había identificado fallas, Dalmau Santiago mencionó que sugirió públicamente que se atendieran las preocupaciones de ciertos sectores y por eso exhortó al Colegio de Psicológos a que se aceraran a Vargas Vidot. Dijo que no presentó enmiendas directamente a Vargas Vidot “porque no quería intervenir con ningún presidente”.

Dalmau Santiago, como miembro del Senado, tiene perfecto derecho a presentar enmiendas a proyectos de ley.

“Me contestaron que el senador Vargas Vidot no aceptaba ninguna enmienda”, señaló Dalmau Santiago.

Este diario solicitó copia de las enmiendas, pero un portavoz indicó que no pudieron ser localizadas.