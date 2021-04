El senador independiente José Vargas Vidot reiteró hoy que no está dispuesto a aceptar enmiendas al Proyecto del Senado 184 que busca prohibir las llamadas terapias de conversión, y afirmó sentirse confiando en que, llegado el momento de votar por el mismo en un futuro cercano, tendrá los votos suficientes para ser aprobado.

Sus declaraciones se producen a pocas horas que un grupo de senadoras propusieran unas enmiendas al proyecto.

“Me parece que las senadoras están partiendo de una premisa falsa, obviamente sembrada por el esquema de mala información y desinformación que ha sido una constante durante todo este proceso”, comentó el senador. “Así que estoy seguro que las senadoras, que son muy prudentes, que las respeto mucho, una vez que se les explique exactamente lo que están haciendo, que es comparando chinas con botellas, porque las terapias de afirmación son terapias basadas en evidencia científica, que son éticas, que son morales, que siempre se han utilizado y que son parte de la herramienta terapéutica de cualquier profesional de la salud mental, no se puede comparar con un disparate ilegal que es la llamada terapia de conversión”.

Vargas Vidot agregó que no cree siquiera que las senadoras estén muy convencidas de lo que plantean con las enmiendas, y en cambio “hay una persona o varias personas que le han sembrado la idea que eso es lo razonable. Y como suena bien, pues se asume de una forma bien intencionada. Pero la realidad es que cualquier sicólogo o sicóloga recién graduado puede decirte que no se puede comparar lo que es un maltrato, una tortura, como es la terapia de conversión, con algo que está basado en evidencia científica”.

El senador tiene hasta el 16 de mayo para someter el PS 184 a votación o pedir una prórroga. Sin embargo, se reafirmó en que está “totalmente confiado que este proyecto se va a aprobar”.

“Estoy absolutamente convencido que el consenso social va a poder lograr, además de la educación, convencer a las senadoras y a quien tenga algún tipo de divergencia, que lo que tienen que hacer es ser afines con su conciencia”, insistió Vargas Vidot, resaltando que el primer párrafo de las enmiendas “lo que hace es reafirmar el 184”.

Consideró todo el revuelo en torno al PS 184 una “manipulación, manipulaciones emocionales, como han hecho con las personas que han sembrado en su ignorancia la idea de que nosotros estamos atentando contra la crianza y contra la religión, cuando el proyecto de arriba abajo no menciona ninguna de esas cosas. Al revés, preserva y le añade una herramienta... porque este proyecto ni siquiera enmienda, lo que hace es que añade a la (ley) 408 y a la (ley) 246 dos elementos que son herramienta para el cuido formal y cabal de una niñez”.

Agregó que se reuniría con las senadoras que presentaron las enmiendas, para conversar sobre la situación, pues cree que comoquiera tienen buenas intenciones.

En cualquier caso, reiteró que el proyecto “no resiste una enmienda”, porque “es tan sencillo que no resiste una enmienda que no lo diluya o no lo vuelva inoperante”.

“Yo sé que vamos a ganar”, insistió.