El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero aseguró hoy que hace más de un mes, la agencia coordinó con los hospitales, centros de salud, asociaciones de pacientes y agencias gubernamentales el Plan Operacional de Emergencias, de cara a escenarios como el que enfrenta el país, de cara al paso del huracán Erin cerca del área local.

“Todos los sectores conocen los protocolos y recursos disponibles para actuar de manera coordinada”, afirmó el secretario en un comunicado, en el que reveló que la agencia activó el Comité Ejecutivo de Emergencia y al equipo de respuesta del Departamento de Salud (DS). “Igualmente se activó uno de los protocolos especiales para la atención de adultos mayores, pacientes postrados en cama y personas con condiciones crónicas. Al mismo tiempo, contamos con equipos de vigilancia epidemiológica para prevenir brotes por lluvias e inundaciones, entre otras acciones para esta etapa”, detalló Ramos Otero.

Relacionadas

  1. DRNA cerrará balnearios ante el paso del huracán Erin

  2. Prepara tu mochila si tienes diabetes

  3. ¿Qué puede esperar Puerto Rico sobre el huracán Erin? Lo que dice el Centro Nacional de Huracanes

  4. Erin se convierte en huracán

Ramos añadió que además, el DS ha estado ofreciendo capacitaciones sobre distintos temas de preparación en emergencias de salud pública y desastres a socios y colaboradores claves de la agencia, al personal de las siete regiones del DS, de las 10 zonas del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, así como al personal de respuesta del DS. Así mismo, se ha mantenido comunicación activa con asociaciones de pacientes y entidades gubernamentales para validar puntos de contacto, para canalizar necesidades y reforzar servicios.

El DS recordó a la ciudadanía tener su mochila de emergencias lista y medicamentos esenciales a la mano, ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante la temporada de huracanes. “Les exhortamos a repasar su plan individual y familiar, y a repasar las recomendaciones contenidas en la Guía de Salud Pública en Emergencias y Desastres”, concluyó.