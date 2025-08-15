El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero aseguró hoy que hace más de un mes, la agencia coordinó con los hospitales, centros de salud, asociaciones de pacientes y agencias gubernamentales el Plan Operacional de Emergencias, de cara a escenarios como el que enfrenta el país, de cara al paso del huracán Erin cerca del área local.

“Todos los sectores conocen los protocolos y recursos disponibles para actuar de manera coordinada”, afirmó el secretario en un comunicado, en el que reveló que la agencia activó el Comité Ejecutivo de Emergencia y al equipo de respuesta del Departamento de Salud (DS). “Igualmente se activó uno de los protocolos especiales para la atención de adultos mayores, pacientes postrados en cama y personas con condiciones crónicas. Al mismo tiempo, contamos con equipos de vigilancia epidemiológica para prevenir brotes por lluvias e inundaciones, entre otras acciones para esta etapa”, detalló Ramos Otero.

Ramos añadió que además, el DS ha estado ofreciendo capacitaciones sobre distintos temas de preparación en emergencias de salud pública y desastres a socios y colaboradores claves de la agencia, al personal de las siete regiones del DS, de las 10 zonas del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, así como al personal de respuesta del DS. Así mismo, se ha mantenido comunicación activa con asociaciones de pacientes y entidades gubernamentales para validar puntos de contacto, para canalizar necesidades y reforzar servicios.

El DS recordó a la ciudadanía tener su mochila de emergencias lista y medicamentos esenciales a la mano, ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante la temporada de huracanes. “Les exhortamos a repasar su plan individual y familiar, y a repasar las recomendaciones contenidas en la Guía de Salud Pública en Emergencias y Desastres”, concluyó.