El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, informó que el Departamento de la Vivienda (DV) evaluará individualmente el caso de cada residente de la comunidad Villa Esperanza y extenderá el periodo disponible para presentar solicitudes de reconsideración, tras reunirse con el secretario de la agencia, Luis Augusto Martínez Román, en la que reclamó un trato justo para las familias que vieron revocada la reconstrucción de sus viviendas por la ausencia de servicio eléctrico de LUMA Energy.

“Desde el primer momento hemos estado defendiendo a nuestras familias y procurando que cada caso sea evaluado de manera individual, justa y responsable”, expresó el alcalde en comunicación escrita.

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“Decidimos alzar la voz y llevarlo a la luz pública para que se haga justicia”, agregó.

Agosto indicó que, durante los próximos días, personal del DV visitará la comunidad junto a representantes de LUMA Energy, otras agencias gubernamentales y funcionarios municipales.

La visita permitirá examinar directamente las condiciones de la comunidad, escuchar a los residentes y recopilar la información necesaria para la nueva evaluación de los casos.

“Nuestra prioridad es que los residentes de Villa Esperanza sean escuchados, reciban la orientación necesaria y tengan una oportunidad real de presentar su reconsideración”, puntualizó el alcalde.

Agosto indicó que, como parte de su defensa de las familias, solicitó al secretario de la Vivienda que se ampliara el término para radicar las reconsideraciones.

Martínez, por su parte, “se comprometió a conceder la extensión y a trabajar en la búsqueda de una solución positiva a la problemática, garantizando que cada residente sea atendido con la seriedad, sensibilidad y consideración que merece. Con ello, las personas afectadas tendrán tiempo adicional para completar los documentos requeridos y someter la información que sostiene sus casos”.

El reclamo del alcalde surgió luego de que varias familias que ya habían cualificado, que consiguieron su título de propiedad, pasaron por pruebas de suelo, trabajaron los planos e incluso escogieron el modelo de su vivienda, recibieran cartas revocando la reconstrucción por la falta de infraestructura eléctrica en el sector.

El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Los residentes documentaron que, en esa misma comunidad y bajo idénticas condiciones, otras familias recibieron los fondos y los proyectos están en curso o ya concluyeron.

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La posición del alcalde ha sido que, de aplicarse el criterio eléctrico, este debe ser uniforme, y que la salida nunca puede ser retirarle la ayuda a quien ya cualificó, sino extenderla a quienes cumplen con los mismos requisitos.

Agosto destacó que el municipio continuará ofreciendo apoyo y seguimiento a los residentes durante todo el proceso, facilitando la comunicación con las agencias correspondientes y procurando que los compromisos alcanzados se cumplan.

“Vamos a permanecer vigilantes y activos en la defensa de los derechos y el bienestar de estas familias hasta que cada situación quede debidamente atendida. En Toa Alta nadie se queda solo frente a una agencia, y así es como Toa Alta florece”, concluyó Agosto.