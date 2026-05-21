El representante Víctor Parés anunció que propondrá una medida al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para permitir la aplicación de un descuento automático a los consumidores que paguen la gasolina en efectivo.

La iniciativa busca mitigar el impacto del alza en los costos del combustible, que ha continuado en aumento desde el pasado 28 de febrero, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Como resultado, se ha visto afectado el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial. Aunque Puerto Rico se abastece principalmente de combustible estadounidense, los mercados globales han sentido el impacto de estas fluctuaciones.

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Actualmente, el precio de la gasolina en la Isla ronda entre $1.12 y $1.22 la regular, mientras que la premium se ubica entre $1.20 y $1.39, según datos del DACO.

“Estamos trabajando varias iniciativas para ayudar a nuestra gente en este momento, una de ellas es permitir que se brinde un descuento al ciudadano que compra gasolina mediante efectivo. Esto podría representar entre 1 y 3 centavos de rebaja, algo significativo”, aseguró Parés a través de un comunicado de prensa.

El funcionario explicó que la propuesta responde a prácticas que ya se aplican en algunas estaciones de servicio, por lo que solicita enmendar el Reglamento Número 7721 del 13 de julio de 2009, conocido como el Reglamento sobre Control de Precios de Venta de Combustible en Puerto Rico, para permitir formalmente este tipo de descuentos en pagos en efectivo.

“Existen ahora mismo lagunas en la Ley 152 de 2013 que podría viabilizar este programa. Con la revisión del Reglamento 7721 empezamos ese camino para bajarle la gasolina a la gente ante una situación que no es nuestra”, finalizó el legislador.