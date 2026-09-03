La directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata Acosta, fue destituida de su cargo, según reportó El Nuevo Día.

Su salida ocurre en momentos en que la empresa Power Expectations impugna ante el Tribunal Federal la cancelación de un contrato para el despliegue de 400 megavatios de generación temporera de energía para Puerto Rico, valorado en $5,887 millones.

Una fuente citada por El Nuevo Día indicó que Zapata Acosta “ya no se alineaba” con los criterios del zar de Energía, Josué Colón, quien también funge como director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

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Zapata Acosta firmó el multimillonario contrato con Power Expectations y posteriormente ordenó que fuera anulado.

Zapata Acosta fue nombrada al mando de la AEE el 18 de enero de 2025.

En su demanda, Power Expectations sostiene que la cancelación no estuvo justificada por los hechos ni por el derecho aplicable. La empresa alega que la cancelación del contrato se basó en el supuesto incumplimiento relacionado con la fianza. Sin embargo, sostienen que el retraso se debió a que las aseguradoras que gestionaban la fianza necesitaban documentos que estaban en poder de la AEE y que nunca fueron entregados.

La Junta de Supervisión Fiscal revocó su autorización al contrato y ordenó a la AEE dejarlo sin efecto, en medio de alegaciones de ERock Inc., empresa matriz de Enchanted Rock, que acusó a Power Expectations de haber firmado el pacto de manera fraudulenta.