“No hay razón para estar en esta controversia”.

Así lo aseguró este sábado el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, al hacer un llamado a la empresa PUMA Energy para que no interrumpa el suplido de diésel a la Central San Juan, el cual se realiza cada tres a cuatro días.

Es que destacó que el sistema eléctrico del país continúa inestable y con baja reserva de energía, por lo que paralizar una central generatriz por falta de combustible sería crítico y obligaría a que se establezcan apagones en el país, como los que se registraron en agosto y en septiembre pasado.

“De no haberse resuelto la situación, nosotros hubiéramos caído en una deficiencia de generación, lo que ocasionaría una inestabilidad en el sistema eléctrico y la consecuencia directa es los relevos de carga. Al no tener nosotros la reserva ni la capacidad para suministrar la generación la requerida, pues podemos tener la posibilidad de un relevo de carga”, puntualizó en una conferencia de prensa realizada en el helipuerto de la importante central generatriz de energía.

Las expresiones se dieron esta tarde, a horas de que –por orden del juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan,- pudieran descargar combustible hacia la Central San Juan. Esta instalación suple de energía al 20% de los 1.5 millones de abonados que tiene la AEE y Luma Energy en la Isla, principalmente del área norte.

Parte del combustible también se envió a la Central Palo Seco. Aunque no se explicó en la demanda, Colón dijo que allí se prenden unas unidades que utilizan el combustible, denominado destilado liviano No.2, dependiendo de la necesidad de demanda en las horas picos.

Asimismo, Colón detalló que muchas unidades generatrices de la AEE están en reparación para solucionar los constantes apagones que se generaban, debido a la falta de mantenimiento.

“Lo que implica que nosotros no tenemos todas las unidades disponibles para suplir electricidad en todo momento. Si encima de eso, las unidades que se supone que estén en servicio, porque hay otras en reparación, no pueden estar por falta de combustible, pues eso nos crea una situación no contemplada, que obviamente nos pone en una situación susceptible a relevo de carga y nosotros no vamos a permitir eso”, dejó claro.

Sin embargo, Colón aceptó que desconoce quién es el titular de la controvertible válvula que debe ser cerrada para que este combustible llegue solo a los tanques de la AEE.

Sí aceptó que conocían de que el tema pudiera generar controversia desde hace varias semanas. De hecho, informó que desde octubre tenían conversaciones con PUMA Energy para que permitiese el uso del Cataño Oil Dock (COD) en esta temporada.

El uso de este muelle era requerido, debido a que el área habitual en el que la AEE descarga su combustible, ubicado más cercano a las Navieras, está bajo una relocalización de tuberías de la empresa New Fortress Energy. La obra sería completada el próximo 18 de diciembre. La misma permitirá que las unidades 5 y 6 de la Central San Juan reciban gas natural para operar y no el destilado liviano No.2.

Como no pueden usar su muelle habitual, la AEE ha requerido el uso del COD.

La controversia del contrato

A preguntas de Primera Hora, Colón aceptó que anteriormente no tenían controversia con PUMA cuando tenían que usar el COD, ya que PUMA era el que le suplía el destilado liviano No.2.

Pero, recientemente, la AEE otorgó a la empresa Novum Energy. Dicho contrato fue por $265 millones por un año.

PUMA, en cambio, logró el suplido de Bunker C, que fue por $605.9 millones por un año, según establece la demanda que la AEE radicó en la tarde de ayer.

“Ellos tienen el contrato más grande que tiene la AEE, de sobre $600 millones”, dijo Colón.

Sin embargo, debido a la inconformidad de no haberse llevado nuevamente el contrato del destilado liviano No.2, PUMA acudió el pasado 22 de noviembre al Tribunal de Apelaciones para impugnar la decisión de que se haya contratado a Novum.

En medio de la lucha por los contratos, el director de la AEE explicó que la nueva empresa contratada, Novum Energy, pactó un acuerdo con la empresa Best Petroleum para usar su muelle en el COD para realizar la descarga de combustible y llevarla hasta la Cental San Juan y Palo Seco. Dijo no saber la razón por la que PUMA no acepta tal acuerdo, cuando Best es parte del consorcio de empresas con autoridad para operar en la instalación.

Fue, entonces, que PUMA privó el pasado martes, 23 de noviembre y ayer, viernes, de descargar combustible en el COD, aludiendo que la válvula que se tiene que cerrar le pertenecía. La situación del martes se solucionó a base de un acuerdo entre las partes, pero ayer fue mediante el tribunal.

Ante este escenario, Colón señaló que “nosotros no tenemos ninguna controversia con ninguna compañía. Nosotros lo que queremos es descargar el combustible a través de una facilidad que está diseñada para eso. Que, de hecho, la tubería y la válvula que habla la compañía PUMA está conectada a nuestra tubería. Eso es no es un hecho inusual o nobel. No es la primera vez que ocurre. De hecho, esa tubería está conectada ahí con el propósito de suministrar combustible a las líneas que traen el combustible a la Central San Juan y a Palo Seco”.

Sobre la demanda, cuya vista judicial fue citada para este próximo viernes, Colón dijo que “nosotros estamos confiados de que vamos a prevalecer. Esto es un asunto de sensatez, de seguridad energética de Puerto Rico. Nosotros entendemos que no estamos ocasionando ningún daño a tercero con esta operación. Es una operación que es ordinaria, que es para lo que está diseñado ese muelle”.

Aludió a que cerrar la válvula de la que PUMA Energy reclama ser dueña no representa un riesgo para la operación o represente un límite para los negocios de la empresa.

“Estas tuberías y esa válvula la razón por la que está ahí es para conectarse a las líneas de PREPA (AEE), de suministro de combustible”, detalló.

Negó que la AEE actúe de manera caprichosa. Insistió que es una necesidad llevar el combustible hasta la Central San Juan para operar.

El funcionario aceptó públicamente que PUMA Energy les dio como solución a la disputa el que le extienda un contrato por un año para suministrarle el destilado liviano No.2 a todas las generatrices de la AEE.

“No quiero catalogar eso de ninguna manera”, señaló, cuando se le preguntó si se trataba de un chantaje.

Reacciona PUMA Energy

En unas declaraciones escritas, el gerente general de PUMA Energy, Mario Sierra, informó que la empresa está comprometida a mantener el abasto de energía para la Isla.

Sin embargo, reclamó el derecho propietario sobre las tuberías y válvulas que se encuentran en el COD. Aludió que “por deferencia del tribunal”, permitirán hasta el próximo viernes la operación de la AEE en sus instalaciones. No obstante, el juez autorizó el uso del COD por unos 10 días, que se vencen el 6 de diciembre.

Sierra explicó que la disputa se debe a que el “23 de noviembre, el personal de Best Petroleum, a instancias de la AEE -sin el consentimiento ni autorización de PUMA- emprendió y se apoderó de las operaciones de un oleoducto propiedad de PUMA para su propio uso exclusivo, que corre desde el Terminal Puma Bayamón al muelle del COD y a las instalaciones de la AEE (PUMA Pipeline)”.

“PUMA Pipeline está claramente etiquetado como propiedad exclusiva de PUMA y está totalmente mantenido, administrado y operado por PUMA Energy. Representantes de la AEE accedieron a las tuberías y válvulas propiedad de PUMA para suministrar el producto de Novum a la AEE sin el consentimiento de PUMA. Para mantener la seguridad e integridad de las instalaciones, el personal de PUMA estuvo presente y facilitó un suministro de energía ininterrumpido durante el fin de semana de Acción de Gracias. Esta no es una solución a largo plazo si se quiere mantener la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones”, añadió Sierra.