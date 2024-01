Con opiniones a favor y en contra, la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado abrió a vistas públicas en la mañana de hoy el proyecto de ley (PS1374) que busca aplazar hasta 2026 la entrada en vigor de la Ley 51 de 2022 que prohíbe la venta y utilización de plásticos de un solo uso.

El primer turno le tocó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que reconoció que el reglamento que debe elaborar la agencia en conjunto con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que se ponga en vigor la ley el 29 de junio de 2024, todavía es un borrador.

“El borrador está bien adelantado y esperamos sacar el aviso para vistas públicas en las próximas semanas”, dijo el asesor legal del DRNA, Samuel Acosta, quien representó en la vista a la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez.

“Ese es el plan, tenerlo aprobado en julio”, sostuvo el funcionario a preguntas del senador y presidente de la comisión legislativa, Albert Torres Berríos.

Acosta dijo que el DRNA favorece extender la vigencia de la ley, pero no por un término de dos años como propone el PS 1374.

“Si los comercios necesitan que se extienda el término de entrar en vigor las prohibiciones por algunos meses y que se realice de manera ordenada, no tenemos objeciones. Pero, un término de dos años, nos parece un poco largo e innecesario”, sostuvo.

El PS 1374, que es impulsado por sectores del comercio, se trató de bajar por descargue, sin discusión pública en la sesión del pasado 11 de enero, pero tras denuncias de grupos ambientalistas, una moción de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago devolvió la pieza legislativa a la Comisión de Recursos Naturales.

Acosta dijo que la vigencia de la Ley 51 aumentará el porciento de reciclaje.

No pudo precisar, sin embargo, qué porciento de materiales de plástico llega a los vertederos. Tampoco pudo precisar cuántas compañías compostables hay en Puerto Rico.

“Ese es un problema que hay. El reciclaje no se ha desarrollado al nivel que quisiera el Departamento. En Puerto Rico no podemos decir que se recicla todo el plástico”, indicó.

La secretaria interina del DACO, Lisoannette González Ruiz dijo que extender la vigencia de la Ley 51 es prerrogativa de la Legislatura, pero dijo que la agencia “está lista” para poner el estatuto en vigor. González Ruiz indicó que el DACO ya ha orientado a los comercios sobre las prohibiciones de la ley.

La activista ambiental, Myrna Conti se opuso de forma tajante a la posposición de la ley y conminó a los legisladores a que hagan cumplir las leyes.

Comenzó su exposición, sin ponencia escrita, criticando el vaso plástico con agua que se coloca en la mesa de ponentes en los salones de vistas públicas en el Capitolio.

La ingeniera Ingrid Vila Biaggi, presidenta de la organización sin fines de lucro, CAMBIO, también se opuso a posponer la vigencia de la ley y dijo que el DRNA incumplió con el requisito de tener listo el reglamento de la ley.

“Dicho incumplimiento, el cual burla el mandato legislativo, no puede tratarse con impunidad”, sostuvo la ex secretaria de la Gobernación bajo la administración del gobernador Alejandro García Padilla.

Vila Biaggi aludió a los resultados preliminares del Estudio de Caracterización de residuos, realizado por el DRNA en 2023, que muestran un aumento vertiginoso en la cantidad de plástico que llega a los vertederos en comparación con los datos de 2003.

“Los plásticos que se desechan han aumentado en un 70% en un período de 20 años, representando hoy en día el 17% de los residuos que llegan a los vertederos”, dijo para agregar que la Ley 51 “no es de carácter ecoamigable, sino de salud pública”.

Agregó que cuatro compañías se dedican a la composta en Puerto Rico.

La Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico también se expresó en contra de que se posponga la Ley 51, al igual que el grupo ambientalista Sierra Club, capítulo de Puerto Rico.

La Asociación de Restaurantes (ASORE) y la Asociación Comercio al Detal abogaron, por su parte, porque se aplace por 24 meses la vigencia de la ley.

“Los suplidores que sirven a la industria de alimentos preparados nos han alertado sobre el impacto económico que trae consigo la prohibición. Conforme la lista de precios de los fabricantes, los materiales compostables y biodegradables -los cuales entendemos que serían los permitidos, pues la ley no es clara sobre el particular- su precio es de tres a cinco veces mayor que el de los materiales que se utilizan al presente. Esto no solo abona al aumento desmedido en costos operacionales que han enfrentado los comerciantes, sino a los incrementos en precios que ha afectado el bolsillo del consumidor puertorriqueño”, dijo el presidente de ASORE, Carlos Budet.