“La ley no siempre es igual a la justicia”.

Así reaccionó el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, a poco más de 24 horas de ordenar el archivo del caso contra Elianni Bello Gelabert, la joven madre a la que se le retiraron los cargos criminales que pesaban en su contra luego que trascendieran detalles de lo que realmente ocurrió cuando intentó entregar a su bebé a familiares paternos para protegerla de una orden de desahucio que la dejó desprovista de un hogar seguro.

“Yo quiero que la ley corra pareja con la justicia. Y en este caso, cuando llega esa información de que se acusó a esta joven señora, se evaluó y créame, los elementos del delito estaban y están presentes. Pero, ¿qué sucede? Cuando usted examina todo lo que ha ocurrido después y toda la información que ha llegado después y usted le pone vida a esos hechos, humanamente yo, secretario de Justicia, no podía hacer eso”, expresó Emanuelli.

Reconoció que el pedido de archivar el caso fue algo que consideró desde el fin de semana, pero que sintió el impulso de hacerlo ayer tras escuchar las expresiones realizadas a preguntas de Primera Hora por el gobernador Pedro Pierluisi. “[...] el departamento debe desistir de los cargos que radicaron, aquí lo que hay que hacder es darle apoyo a esa dama, a la imputada”, dijo el Primer Ejecutivo sobre la joven madre, negra, pobre y de estatus migratorio no definido.

“Lo que no se ha dicho o, posiblemente la gente no sepa, es que la orden para que se bajara (la fianza de Elianni) a un peso la di yo.. Y la orden para que que se bajara ya se había planificado para darlo el mismo lunes. Y, obviamente, cuando el gobernador hace su sugerencia, eso lo tomamos como un impulso más a lo que habíamos dicho desde el fin de semana que es que íbamos a archivar”, puntualizó Emanuelli.

El titular reflexionó sobre el proceder de las agencias de ley y orden en el caso de la joven madre y resaltó que “todos tenemos que aprender” sobre lo ocurrido, en referencia al manejo que hicieron diversas dependencias gubernamentales y tribunales.

Insistió que lo ocurrido debe servir de análisis no solo a Justicia. “Yo quiero que la gente sepa que el sistema judicial no es el Departamento de Justricia. El departamento es un componente del sistema judicial. Está la Rama Judicial, están los abogados que son funcionarios del tribunal y, en este caso en particular, todos tenemos que aprender y aprendimos muchas cosas”, manifestó.

Mencionó, por ejemplo, que los fiscales no son los que determinan la fianza de un imputado de delito, sino un juez o jueza. Recalcó, además, que los informes preparados por la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) quien único las recibe es el magistrado o magistrada que ve el caso.

“Entonces, ahí es que hay que crear una empatía porque el derecho sin compasión no es algo sano para un país. Tiene que haber la aplicación de la ley, la compasión y el entendimiento social. Y eso es lo que yo he pretendido y pretendo encaminar al departamento hacia eso”, agregó.

En principio, la Policía Municipal de San Juan arrestó a la joven, luego que esta llamara a la policía y, supuestamente, les notificara que había “abandonado” a la menor porque ni ella ni su padre (Yon Arias Lugo) podían hacerse cargo de ella.

Sin embargo, información confirmada por El Nuevo Día a través de varias fuentes, contrario a lo que informó la Policía el día de los hechos, resalta que la joven no dejó la bebé frente a la casa del padre, sino en terrenos de la propiedad. Una vez hecho esto, cruzó la calle y, oculta, se puso a esperar que Arias Lugo, que vive allí junto a su madre, recogiera la bebé.

Minutos después, tras no aparecer el padre, llamó a la Policía y reportó los hechos. Cuando llegó la Policía, voluntariamente se les presentó y dijo que colocó allí a la bebé como una manera de presionar al padre a que la asistiera en su cuidado, lo cual el hombre se negaba a hacer.

La abogada de Elianni, María Soledad Saez precisó a Primera Hora que fue bajo ese escenario de desesperación -atenuada por la orden de desahucio, la preocupación de no dónde vivir y por miedo de quedar en la calle con su hija-, rogaba que el progenitor se ocupara de la pequeña.