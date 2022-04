El Departamento de Justicia solicitó hoy el archivo del caso iniciado contra Elianni Bello Gelabert por una violación al Artículo 60 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores luego de haber dejado sola a su bebé en el patio frontal de la residencia de su padre en Santurce.

“Hemos establecido comunicación con el Departamento de la Familia para garantizar el mejor bienestar de la bebé y que, a su vez, la madre pueda recibir servicios de las distintas agencias. Tras evaluar la totalidad de la información obtenida con posterioridad a la radicación del caso y las circunstancias particulares de Bello Gelabert, entendimos que la decisión más justa es detener el proceso penal y que el caso se pueda atender a nivel interagencial. Nuestra misión es hacer justicia y para ello no se puede ignorar el aspecto social y todo lo que afecta a una persona”, informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

En el día de hoy, la fiscal Frances Ortiz Fernández, coordinadora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Maltrato de Menores y Delitos Sexuales de la Fiscalía de San Juan, presentó la moción solicitando el archivo y sobreseimiento del caso conforme a la Regla 247 (a) de las de Procedimiento Criminal.

“Cuando el caso fue referido por parte de la Policía a la Fiscalía de San Juan, el Ministerio Público actuó para proteger a una menor de tres meses, cuya situación ya era objeto de investigación por querellas previas en el Departamento de la Familia. Lo anterior no impide que podamos reevaluar el enfoque que adoptamos en el descargue de nuestro deber ministerial”, expresó Ortiz Fernández.

“Conforme lo anterior y tomando en consideración el balance más prudente y justiciero en el caso que nos ocupa, solicitamos que este Honorable Tribunal proceda con el archivo y sobreseimiento del caso ante su consideración”, lee la moción radicada hoy.

Por su parte, la jefa de los fiscales, Jessika Correa González sostuvo que: “Desde la semana pasada hemos estado evaluando el proceder en este caso con un enfoque no punitivo. Como hemos expresado, no en todos los casos radicados se persigue una pena de cárcel, sino que la conducta ilegal no se repita. Confiamos en que las agencias puedan atenderlo de manera diligente y asegurar el bienestar de la niña y su mamá”.

El juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de San Juan, acogió el viernes la petición del Ministerio Público para que se redujera de $50,000.00 a $1.00.00 la fianza nominal de Bello Gelabert, quien quedó en libertad.