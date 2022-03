El famoso mono de Santurce, que en noviembre de 2021 provocó que cientos de personas llegaran a ver sus aventuras y que ganó hasta aplausos por no dejarse atrapar por personal del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ya tiene un nuevo hogar.

El director de la Unidad de Vida Silvestre del DRNA, Ángel Atienza, comentó que es común que el audaz mono se mudara del área de Ciudadela, en Santurce, hasta un lugar mucho más afín para él, el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras.

“El mono de Santurce nunca se cogió. Él se mudó y está en el Jardín Botánico, ya un lugar donde hay menos gente... Es un tramo largo, pero ellos se mueven así. Así se mueven ellos. Hemos tenido animales que se han movido en lugares donde uno no piensa y es el mismo animal. Lo que pasa es que en el área donde está ahora la gente no lo ve mucho, pero está cerca de la oficina de ellos. Pero, es un lugar donde es más tranquilo y se puede trabajar, porque no hay público, no hay gente que lo ahuyente y está tranquilo ahí”, dijo Atienza en entrevista radial (WKAQ).

Detalló que la zona es más cómoda para atraparlo, pero no precisó los esfuerzos que se realizan para lograrlo.

El mono de la especie rhesus ganó fama a principios de noviembre del pasado año, cuando por cinco días paralizó la avenida Juan Ponce de León, en Santurce, por la llagada de curiosos.