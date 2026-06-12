Personal del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) se movilizó al mediodía de este viernes a la zona del río Grande de Loíza, en Loíza, donde dos manatíes están varados.

El rescate de los dos manatíes, que se cree son “bebés”, estará liderada por buzos de la agencia.

Se precisó que los manatíes fueron divisados “en la entrada de un tributario del río Grande de Loíza”.

La condición de estos mamíferos no ha sido precisada.

Los manatíes están en peligro de extinción. Es común observarlos en aguas boricuas.