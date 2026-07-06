Durante el fin de semana del 4 de julio, miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) expidieron un total de $19,200 en multas por violaciones a leyes y reglamentos de la agencia, según detalló hoy el secretario Waldemar Quiles.

Los vigilantes adscritos a las unidades marítimas del DRNA realizaron 117 abordajes de embarcaciones, expidiendo 96 boletos, y atendiendo dos rescates y cuatro accidentes con lanchas.

“El Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales desarrolló un programa de prevención ante lo que esperábamos fuera una gran concentración de ciudadanos en playas, costas y reservas naturales con motivo del fin de semana de celebración del Día de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Desde el jueves pasado, personal de las distintas unidades del Cuerpo de Vigilantes brindaron patrullaje preventivo a esas zonas”, explicó Quiles.

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En el área marítima de Arecibo se expidieron 13 boletos por infracciones a la Ley de Navegación y Seguridad Acuática y seis boletos por violaciones la Ley de Tránsito.

Mientras, en el área marítima de Ponce multaron a cuatro ciudadanos por violaciones a la Ley de Navegación y Seguridad Acuática, y se atendió un accidente entre embarcaciones en la costa de Guayama.

35 Fotos Espectáculo de aviones, fuegos artificiales, drones y muchos colores.

Por otra parte, en el área marítima de Salinas se dieron 13 boletos por infracciones a la Ley de Navegación y Seguridad Acuática, seis por violaciones al Reglamento para la Inscripción, Navegación y Seguridad Acuática, y se realizó un rescate en una embarcación que se encontraba a la deriva.

Vigilantes adscritos a la Unidad Terrestre de San Juan expidieron 2 boletos por violaciones a la Ley de Tránsito, y capturaron una culebra y un caimán.

Además, en el área marítima de Ceiba se otorgaron ocho boletos por violaciones a la Ley de Navegación y Seguridad Acuática, y 12 por infracciones a la Ley de Tránsito, todos en los predios del balneario La Monserrate en Luquillo. También se expidieron nueve boletos relacionados con el Reglamento para la Inscripción, Navegación y Seguridad Acuática.

“Quiero agradecer a los hombres y mujeres del Cuerpo de Vigilantes, así como a su comisionado, Nelson Cruz, por el trabajo que hicieron este fin de semana en protección de nuestros recursos naturales y la preservación del ecosistema. Continuaremos trabajando para mejorar los servicios que le brindamos a nuestro pueblo”, sostuvo Quiles.