Eduardo De Jesús anunció hoy que aspirará a la gobernación en las primarias del Partido Nuevo Progresista, pero esta vez por nominación directa.

El cartero de Santa Isabel quedó fuera de la contienda luego que incumpliera con entregar los 4,000 endosos requeridos por la Comisión Estatal de Elecciones el pasado 31 de enero.

Según le contó a Primera Hora, él contaba con 5,000 endosos, pero la persona que los entregaría “tuvo un percance y no logró llegar a tiempo”.

Asimismo,De Jesús aseguró que, de llegar a La Fortaleza, su sueldo anual será de $18,000.

“Exhorto a todos los seguidores de nuestro Partido Nuevo Progresista a que se unan a mi candidatura a Gobernador. Es tiempo de un cambio logremos hacer la diferencia y cuento con tu apoyo por un mejor Puerto Rico sin corrupción ni mentira”, indicó esta tarde en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Las primarias se llevarán a cabo el próximo 7 de junio y las elecciones generales serán el martes 3 de noviembre.

“No nos conformemos con campañas que son un carnaval de banalidades vacías de contenido. No nos conformemos con el mal menor, habiendo un bien posible. No nos conformemos con el candidato menos malo o con el menos corrupto, o con el menos autoritario. No nos conformemos con votar por miedo, por coraje o por desilusión. Decidamos lo que sí queremos para Puerto Rico desde nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestro futuro”, dijo.

Aprovechó la oportunidad para convocar a las huestes del PNP para “devolverle la esperanza y el orgullo” al Estado Libre Asociado. Así como a realizar una campaña “limpia, llena de ideas, de propuestas, de fe y esperanza”.

“Imaginemos lo que podemos lograr juntos si tomamos nuestro destino en nuestras propias manos. Podemos tener seguridad ciudadana para vivir en paz, en una isla donde se aplique y se respete la ley. Podemos acercar la justicia a la gente y ponerle punto final a la impunidad. Podemos derribar el muro de la corrupción para desplegar nuestro potencial como isla. Podemos construir juntos una economía humanista basada en el esfuerzo, la innovación, el talento y el mérito, que crezca en beneficio de todos y nos de tranquilidad. Podemos abatir la pobreza, evitar el dolor evitable, cerrar las brechas de desigualdad, ser una sociedad más incluyente, más solidaria, más justa y más humana. Podemos recuperar el prestigio y el liderazgo de Puerto Rico en el mundo”, expresó.

PUBLICIDAD

Además, exhortó a realizar campañas sin utilizar dinero de fondos públicos.

“Miren todo lo que hemos logrado juntos. Miren lo lejos que hemos llegado. Siéntanse orgullosos de estar aquí, escribiendo una nueva página en la historia. Demostremos que podemos superar los problemas de nuestra isla escuchando, dialogando, sirviendo, sumando con respeto. Recuperemos y defendamos los valores del pueblo de Puerto Rico. Uno puede dar la vida sólo por aquello que ama y yo, como ustedes, amo profundamente a Puerto Rico”, expuso.

A continuación, las propuestas políticas de De Jesús:

1- Auditar inmediatamente la deuda Pública de Puerto Rico y así encontrar a los responsables que provocaron esta crisis fiscal para que se haga justicia.

2- Remover a la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico mediante una reunión con el presidente de Estados Unidos.

3- Mediante una orden ejecutiva, condonar la deuda de las multas a todos los conductores de vehículos de motor en Puerto Rico, para que puedan renovar su licencia de conducir y la licencia del vehículo.

4- Mediante una orden ejecutiva, establecer Oficinas de Ayuda al Veterano en los 78 municipios y así lograr que todos los veteranos en Puerto Rico puedan recibir todos los servicios disponibles en su municipio.

5- Mediante una orden ejecutiva, aumentar el salario a $15 la hora a todos los servidores públicos y a los servidores públicos de carrera a $25 la hora, según la escala de salarios escalonados.

6- Mediante una orden ejecutiva, aumentar la licencia por vacaciones a razón de tres días por mes y que sean acumulativas hasta 60 días a todos los servidores públicos.

PUBLICIDAD

7- Mediante una orden ejecutiva, aumentar la licencia por enfermedad a razón de dos días por mes y que serán acumulativas a todos los servidores públicos.

8- Llevar a cabo una reunión con todos los radioaficionados de Puerto Rico para así establecer los Planes de Contingencias cuando ocurran los fenómenos naturales.

9- Utilizar los pasos correspondientes para que Puerto Rico se convierta en estado, ya que el plebiscito es una pérdida de tiempo y dinero.

10- Mediante una orden ejecutiva, eliminar el Certificado de Antecedentes Penales y la utilización de la palabra experiencia en las solicitudes de trabajos.