Luego que se lograra pagar parte de la deuda que se tenía con los transportistas, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, anunció que para el inicio de clases habrá transporte escolar.

“Ellos ya accedieron como matrícula a ir a firmar los contratos y a dar el servicio en el día de mañana”, reveló el titular en entrevista con Primera Hora.

Con esta determinación, Educación resuelve uno de los “retos” que tenía de cara al inicio de clases, mañana, jueves.

Según datos provistos por Ramos Parés, el servicio de transporte escolar se les brinda a unos 35,000 estudiantes, la mayoría del programa de Educación Especial.

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Estos servicios estaban amenazados, debido a la deuda de $11 millones que la agencia tenía con los transportistas. Durante los pasados días y hoy, se logró saldar $7 millones. Resta por pagar $2 millones de deudas contraídas en el pasado año escolar y otros $2 millones de pasados años.

“Durante esta semana, los equipos de trabajo van a continuar el ritmo de trabajo para asegurar que se liquiden todas estas deudas esta semana”, prometió el secretario.

Solucionado el tema de transporte escolar, Ramos Parés informó que queda en el tintero la decisión de si se reduciría o no el horario de atención de estudiantes de las escuelas de Cupey, en San Juan, donde no ha habido agua en la pasada semana, así como en Villalba, municipio en el que LUMA Energy programó unas mejoras y no habrá energía eléctrica para el inicio de clases.

“Mañana arrancamos el sistema total”, aseguró, al plantear que todas las escuelas recibirán a los estudiantes, pese a que tengan problemas de agua y luz.

Añadió que “todas las escuelas a nivel Isla, el llamado es que van a abrir mañana. Las situaciones particulares, por ejemplo, Villalba y estas escuelas de Cupey, vamos a recibir el estudiantado, vamos a tener nuestro regreso a clases. Y, si tuviese que activar el horario reducido, estuviéramos activando mañana, en la mañana, el horario reducido, notificando a la familia, de acuerdo a la situación que tengamos, a las 7:30 a.m. u 8:00 a.m.”

El secretario, de paso, prometió que todos los comedores tendrán servicio de alimentación a los niños, pese a los problemas de agua y luz que pudiesen registrar.

Comentó que sólo ocho comedores escolares no operarían en este regreso a clases, debido a la falta de personal de supervisión o problemas de infraestructura. Aun así, comentó que se les llevaría alimento a los estudiantes de otros comedores escolares, lo que llamó “alimentación satélite”.