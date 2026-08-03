Cuando arranque el semestre escolar este jueves, miles de estudiantes pudieran quedarse a pie si el Departamento de Educación no atiende una millonaria deuda con los porteadores que les ofrecen transportación.

El presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado, informó del aplazamiento este lunes de una manifestación contra la agencia con la condición de atender una reunión con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

Se indicó que la agencia les adeuda $17 millones desde el 2021.

“Hemos decidido darle espacio al diálogo y escuchar qué soluciones presentará el secretario. Sin embargo, ya no podemos seguir viviendo de promesas. Entre promesa y promesa, el pago nunca llega y los transportistas seguimos cargando con toda la responsabilidad”, manifestó el presidente de los transportistas.

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Rosado adelantó que el gremio realizará el paro el mismo jueves, cuando inician las clases, si las respuestas del secretario no son satisfactorias.

“Si nuevamente no hay una respuesta concreta ni un compromiso cumplido, estaremos evaluando un paro. No queremos afectar a los estudiantes, pero el gobierno nos ha llevado a este punto. Lamentablemente, es cuando ejercemos presión que finalmente nos escuchan”, aseguró.

De llevarse a cabo la paralización, miles de estudiantes de las escuelas pública del país, entre ellos de Educación Especial, se afectarían.

“Los porteadores también tenemos obligaciones, empleados y familias que dependen de este trabajo. No podemos continuar financiando un servicio que el gobierno contrató y del cual ya recibió el beneficio. Necesitamos que se cumpla con el pago para poder seguir operando”, añadió.