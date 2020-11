El escrutinio de actas que se levantaron tras las elecciones generales y en las que se corroborarán todos los resultados comenzaría mañana, sábado, si es que durante el día los funcionarios de colegio logran “cuadrar las actas” que se levantaron durante la contabilización del voto adelantado y ausente, aceptó este mediodía el director de escrutinio, Ferdinand Ocasio.

“El escrutinio comenzando el precinto uno… ese ejercicio empezaría tan pronto terminemos esto. Por lo que hemos visto en el manejo de las actas en el día de hoy, eso podría cogernos lo que queda del día. Lo del terminar el cuadre de esas actas podría tomarnos el día, por lo tanto, el calendario que nos han puesto de trabajo, según los comisionados, mañana se trabaja, así que sería mañana, entonces, si terminamos hoy”, precisó Ocasio, durante una conferencia de prensa realizada en el Coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey.

El director de escrutinio, Ferdinand Ocasio, habla de las complicaciones que se reportan para comenzar el escrutinio. Posted by Primera Hora on Friday, November 13, 2020

Si el escrutinio de actas se comienza mañana, los funcionarios de colegio tendrían un receso el domingo.

Pese a este retraso, pues se suponía que el escrutinio comenzara el martes pasado, Ocasio espera culminar toda la revisión de actas y el recuento entre principios a mediados de diciembre.

Entretanto, el funcionario explicó que el cuadre de actas que comenzaron esta mañana los funcionarios de colegio incluye todo el proceso que realizó la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) y que tanta controversia ha ocasionado en este evento electoral.

Ocasio no supo indicar cuántas actas levantadas por cada uno de los maletines que se contaron están descuadradas.

“Muchos de los errores nacen de la papeleta legislativa, que era la papeleta más complicada. Lo del error del acta no es necesariamente que votaron mal, lo que pasa es que cuando hay un ‘undervote’, que podías votar por dos senadores por distrito, pero votaron solamente por uno, se supone que en una de las candidaturas pongan no votó. Si no ponen no votó y lo ponen en cero, eso te sale un descuadre de un voto. Ese es el ejercicio”, explicó Ocasio al hablar de las labores del día.

En estas actas se incluyen los sobre 15,000 papeletas que aparecieron el pasado martes en los 125 maletines que estaban guardados en bóvedas y no se habían contabilizados al cierre del conteo de votos el pasado viernes, según estimó el director del escrutinio.

Ocasio detalló que, al faltar el resumen de cuatro mesas de conteo, se tenían de manera preliminar 10,518 papeletas contadas. Precisó que eran 1,615 estatal, 2,833 legislativas, 3,203 municipal y 2,867 plebiscito.