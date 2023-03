El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) convocó a unas 200 mujeres para discutir la temática que incluirá el proyecto Patria Nueva 2024, de cara a las próximas elecciones generales, en un evento realizado este sábado en un hotel de Guayanilla.

Esto además de aspirar a una mayor militancia femenina que pueda elevar la cifra de candidatas para las distintas posiciones hasta un 50 por ciento, en un intento de equipararlo con la realidad demográfica del País.

La dinámica fue parte del Encuentro Nacional de Mujeres Pipiolas a donde se presentaron asuntos que aquejan a la mujer, entre estos, violencia de género, salud, maternidad, lactancia y, el trabajo no remunerado, a fin de presentarlos en su plataforma de gobierno.

La vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago (en el centro), junto a la cosecretaria de la Juventud, Alondra Belaval (izquierda), y la secretaria de Asuntos de Mujer y Género, Adriana Gutiérrez Colón (derecha). ( Suministrada )

De acuerdo con la vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago, “estamos dando comienzo al inicio del trabajo de campaña, porque el primer tema que se va a trabajar en el proyecto Patria Nueva 2024, es el tema de la mujer”.

“La nueva realidad del país y la experiencia de la pandemia, obliga a una mirada nueva. El tema del trabajo a distancia; la pandemia abrió la ventana a una nueva forma de trabajo que podría permitir a muchas mujeres a asumir de una manera más cómoda, las responsabilidades laborales junto con las responsabilidades de la maternidad o del cuido de los mayores”, expuso.

“Durante la pandemia, más del 80 por ciento de las mujeres declararon que el trabajo doméstico se había multiplicado. Queremos de alguna manera seguir alentando algo que ya está corriendo por el cauce legislativo; el proyecto que el gobernador vetó, la necesidad de documentar y valorizar el trabajo no remunerado; todo el trabajo que se hace en la casa”, insistió.

Asimismo, destacó la importancia de establecer una base para contabilizar ese tipo de labor, con el objetivo de viabilizar su seguridad social.

“Una mujer que nunca ha salido al mercado laboral y se ha matado en la casa criando hijos, cuidando a sus papás, no tiene seguro social. No cotizó para nada. Si se pudiera contabilizar una base para un tipo de seguridad social que incluya a las mujeres que no realizan trabajo fuera del hogar”, expuso.

Mientras que la secretaria de Asuntos de Mujer y Género, Adriana Gutiérrez Colón, estableció la necesidad de discutir la problemática de la violencia de género y el acceso a la información sobre las estadísticas de parto y cesáreas.

“Estamos buscando las sugerencias de las pipiolas para ver de qué manera podríamos ampliar aún más esas propuestas, de cara a confección del próximo programa de gobierno para las próximas elecciones. Hay asuntos que tienen que ver con la lactancia, el trabajo no remunerado, el derecho al cuidado, educación con perspectiva de género”, explicó.

“La idea es hablar de violencia de género, violencia económica como modalidad de violencia de género, asuntos de salud y maternidad, como es el tema de la violencia obstétrica, de la falta de acceso a las estadísticas de los partos o cesáreas que se llevan a cabo por parte de los ginecólogos obstetras y que ponen a la mujer en una posición de desconocimiento y, eso es información que las mujeres deberían tener”, sostuvo por su parte Alondra Belaval, cosecretaria de la Juventud.

Entretanto, el PIP aspira a aumentar la participación de las féminas en su papeleta del 2024, aunque admite las dificultades que ocasionaron las denuncias de hostigamiento sexual y acoso laboral contra funcionarios de la colectividad.

Según Santiago, en las pasadas elecciones tuvieron “cerca de 420 candidatas, de un total de 1,026 candidaturas. Estamos comenzando la búsqueda de candidatas para la papeleta del 2024. Nuestra aspiración sería llegar al 50 por ciento en estas elecciones y eventualmente, que la presencia de las mujeres sea un reflejo más preciso de la realidad demográfica del país”.

“Ciertamente, una proyección pública nociva y alejada de la realidad porque la prueba es que, desde julio de 2022 hasta el día de hoy, toda la evidencia que tuvo el PIP en sus manos se le entregó a la Procuradora de la Mujer y, al día de hoy, la Oficina de la Procuradora no ha radicado ni un solo señalamiento o una sola querella sobre instancias de hostigamiento o de acoso; ni una”, resaltó.

“Lo único que está pendiente es el contenido, la alegación de la entonces procuradora (Lersy Boria) de que la forma en que se había adoptado la reglamentación del PIP como patrono, no es como institución política sino del PIP como patrono. Que entendían que no era posible un reglamento se redactara en cuestión de días, los reglamentos están disponibles en la Internet y, que faltaba un letrero que explicara cuáles son las protecciones laborales”, argumentó.

Finalmente, insistió en que el PIP es la única colectividad con un protocolo para atender querellas por discrimen de género en la militancia.