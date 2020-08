A las 9:00 de la noche, el Partido Popular Democrático todavía no había recibido todas las papeletas para las primarias a celebrarse mañana.

El comisionado electoral de los populares, Lind Merle Feliciano, indicó horas antes que les faltaba por recibir 520,000 papeletas, de las 2.3 millones que pidieron.

Las papeletas –que deberían estar en los colegios electorales antes de las 8:00 de la mañana– están siendo trabajadas por la compañía Printech, en Cayey.

“El PPD hace todo lo posible para abrir a las 8am”, indicó la oficial de prensa de Merle Feliciano, Aracelys Otero.

Primera Hora se comunicó con la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Dolores “Lolín” Santiago, y con el coordinador electoral de la campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, pero no obtuvo respuesta.

Más temprano, Santiago indicó que al PNP también le faltaban unas 381,000 papeletas para la elección especial para escoger al sustituto del senador Larry Seilhamer, así como otras miles de varias alcaldías.

Se suponía que las papeletas hubiesen sido entregadas ayer, viernes, para que a las 7:00 a.m. de hoy, sábado, salieran los camiones a repartir los maletines a las 68 Juntas de Inscripción Permanente (JIP). Pero, debido a que no están todas las papeletas, los camiones que distribuirían el material no habrían salido.

Santiago expuso esta mañana que la promesa del gerente de la imprenta, de apellido Santana, era que esperaban que al mediodía de hoy estuvieran entregadas las papeletas que faltan. Si se cumplía la promesa, los 170 camiones que tendrá el PNP para transportar sus maletines saldrían de la CEE a eso de las 4:00 p.m. hacia las JIP.