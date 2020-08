A menos de 24 horas de las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrática (PPD), todavía la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no cuenta con todas las papeletas necesarias para llevar a cabo el proceso.

Según estimados realizados por los comisionados electorales de ambas colectividades, faltarían alrededor de 1 millón de papeletas por entregar.

Es que al PPD les deben unas 400,000 hojas de votación, según promedió el comisionado Lind Merle Feliciano.

Mientras, al PNP le deben 381,000 de la elección especial para escoger al sustituto del senador Larry Seilhamer, así como otras miles adicionales de varias alcaldías, comentó la comisionada María Dolores “Lolín” Santiago.

Se suponía que las papeletas, que son impresas en la empresa Printech, en Cayey, hubiesen sido entregadas ayer para que a las 7:00 a.m. de hoy, sábado, salieran los camiones a repartir los maletines a las 68 Juntas de Inscripción Permanente (JIP). Pero, debido a que no están todas las papeletas, los camiones que distribuirían el material no han salido.

Merle expuso que cuando exigieron una explicación sobre lo ocurrido, le indicaron que “la imprenta tiene una capacidad limitada y no las han podido producir, porque no tenían una segunda máquina”.

Santiago, por su parte, señaló que la promesa del gerente de la imprenta, de apellido Santana, es que esperaban que al mediodía de hoy estuvieran entregadas las papeletas que faltan.

Expuso que, si se cumple la promesa, los 170 camiones que tendrá el PNP para transportar sus maletines saldrían de la CEE a eso de las 4:00 p.m. hacia las JIP.

Asimismo, Santiago explicó que la CEE tuvo que seleccionar a Printech, porque es la única que se certificó con los requisitos que impone la empresa Dominion para el uso de las máquinas de escrutinio electrónico.

“Nosotros estamos haciendo todo lo posible, se trabajó hasta la madrugada y ya el personal está allí. Siempre hemos dicho que estamos listos. Estuvimos esperando en un momento dado los materiales y ahora las papeletas. Pero, en ninguno de los eventos ha faltado funcionario”, explicó al destacar que los problemas no se deben a falta de organización del PNP.

De hecho, prometió que, “tan pronto entreguen las papeletas, vamos a trabajar a todo vapor para que los camiones salgan lo antes posible”.