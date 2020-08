El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández, hizo un llamado a salir a votar en las primarias del 9 de agosto, y resaltó la importancia de seleccionar a los mejores hombres y mujeres para confeccionar una papeleta que contraste con el Partido Nuevo Progresista (PNP), y “así lograr derrotar al gobierno más corrupto e incompetente en la historia del país”.

Histórico debate

Acompañado por aspirantes, algunos de ellos incumbentes, Jesús Santa, Anibal Díaz Collazo, y los aspirantes Enid Monge, Pedro Irene Maymi, Carlos Javier Sánchez, Angel Rodríguez Otero, Anibal Ribot, Luis Luque, Juan Torres, Moises Rodríguez, Benny Álvarez, José “Cheito” Rivera Madera, Angel “Tito” Fourquet, Marlese Sifre, Estrella Martínez, Juan José Santiago, Norberto Olmeda, y Raymond Rivera Furte, el actual portavoz cameral enumeró las razones por las cuales los electores deben salir a votar en las primarias de la Pava.

“La Cámara y el Senado PNP, dirigido por Thomas Rivera Schatz, y Carlos “Johnny” Méndez, le han dado la espalda al pueblo con su inacción, mirando para otro lado, y defendiendo lo indefendible. Hoy estamos aquí para recordarle al país el desastre de este gobierno corrupto, y la complicidad de su legislatura”, sentenció Hernández Montañez.

Del mismo, modo Enid Monge hizo referencia a los “actos de insensibilidad y corrupción de la administración del PNP tras el paso de los huracanes Irma y María”. “Mientras el ex gobernador, Ricardo Rosselló, mentía sobre la pérdida de 4,000 vidas en la isla, la Cámara y el Senado del PNP se cruzó de brazos. Además, en medio de la crisis después de los huracanes, se otorgaron contratos exorbitantes como los de Whitefish y “Tu Hogar Renace”, mientras la Cámara y el Senado del PNP miraban hacia el otro lado. En momentos donde la gente estaba sin luz y sin suministros, un grupo de inescrupulosos en la Puerto Rico State Guard le llevaban plantas eléctricas a sus allegados y familiares, se servían combustibles y les llevaban suministros de forma privilegiada” añadió.

“Ante todos esos escándalos, la legislatura del PNP, no le daba paso a ninguna resolución de investigación. ¿Dónde estaba la legislatura del PNP en el escándalo del WhatsAPP Gate que resultó en la salida de el Juez Sanes de la CEE, Norma Burgos y los asesores de Fortaleza?, cuestionó Monge al tiempo que añadió el aumento en el costo de vida y las contribuciones, la eliminación de incentivos y las deducciones en las planillas, entre otros.

Por su parte, Pedro Irene Maymi enfatizó en los atropellos de la legislatura del PNP contra la clase trabajadora. “Aprobaron de forma atropellada y sin la participación de ningún sector la mal llamada Reforma Laboral, quitándole derechos a los trabajadores del sector privado y público. Le quitaron $250 millones a los municipios y $450 millones a la UPR, llevándolos a todos a la quiebra. También eliminaron los fondos para la auditoria de la deuda”, subrayó Irene Maymi.

“La gente no puede olvidar que la legislatura del PNP tuvo información privilegiada sobre las irregularidades en el departamento de Educación bajo el mandato de Julia Keleher. Sin embargo, no lo elevaron a la luz pública. Le llevaron la información a la Fortaleza convirtiéndose en cómplices”, recordó Irene Maymi.

Del mismo modo, Angel Rodríguez Otero cuestionó que la legislatura no investigara múltiples instancias donde públicamente se discutían escándalos ligados a esta administración. “No investigaron los vagones de suministros perdidos, no investigaron los millones de botellas de agua que se perdieron escondidas en fincas privadas y en la base naval Roosevelt Roads, no investigaron los señalamientos de corrupción en la distribución de $30 millones de dólares en donativos asignados a Unidos Por Puerto Rico”, manifestó Rodríguez Otero.

“Esta administración, en medio de la necesidad de transportación a las Islas Municipios de Vieques y Culebras dejaron que se utilizara una lancha de ATM para celebrar bodas privadas. Así de insensibles son. Tampoco investigaron ninguno de los contratos exorbitantes de los hijos talentosos. De otra parte, también tuvieron el escándalo de los empleados fantasmas en el Capitolio que causó la salida de un Representa, y el encarcelamiento a nivel federal de contratistas que cobraban por trabajos en la legislatura mientras viraban crepas en Humacao. Pero no realizaron acciones correctivas, y ahora hay dos Representantes del PNP entrevistados por el FBI sobre el mismo esquema”, dijo.

Finalmente, el aspirante Carlos Javier Sánchez recordó que la legislatura del PNP tampoco investigó tras las contundentes declaraciones del ex secretario de Hacienda, Raul Maldonado. “Raúl Maldonado salió del gobierno gritando que hay una mafia en Hacienda, y la Cámara y el Senado no realizaron ni una vista sobre la controvertible salida. También el ex coordinador de Revitalización de la JCF, Noel Zamot, declaró que no hay transparencia en el Gobierno para poder emitir la Recuperación Económica, y a estas alturas la legislatura PNP no ha realizado ningún cambio estructural o administrativo en los procesos legislativos para corregir el reclamo, ni ha aprobado legislación para resolverlo”, añadió.

Los líderes populares también hicieron referencia a la renuncia de sobre 60 jefes de agencia, la renuncia de Ricardo Rosselló por el escándalo de Telegram, y la forma en que Pedro Pierluisi pretendió convertirse en gobernador ocupando ilegalmente la posición. En cuanto al legado de la Palma en la legislatura en este cuatrienio, recordaron la salida del representante Ramón Rodríguez Ruiz por corrupción y violencia doméstica, la salida del representante Guillermo Miranda por despedir a un empleado por no donarle a la campaña $45 de una rifa, la salida del representante Samuel Pagán por contratos de empleados fantasmas y la salida de Abel Nazario por fraude al Seguro Social.