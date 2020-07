El exconvicto a nivel federal y estatal Jorge de Castro Font, quien en la década pasada fue legislador tanto del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP), le recomendó a los representantes novoprogresistas María Milagros “Tata” Charbonier y Nelson Del Valle buscarse buenos abogados porque ya son investigados por un gran jurado federal.

En entrevista en WKAQ 580 AM, De Castro Font dijo que los federales pueden haberle dicho a los representantes que no son tarjetas, pero esa puede no ser la verdad, por lo que les exhortó a ambos a olvidar las campañas y enfocarse en su defensa.

“Están enviando un mensaje directo de que ellos saben lo que está pasando con algunos legisladores en la Cámara de Representantes. Debe haber una investigación que aparente y alegadamente esto lleva tiempo ocurriendo. No me cabe duda de que en cualquier momento debemos estar esperando arrestos del FBI en Puerto Rico y hay un gran jurado deliberando con fiscales. Esto no es un relajo ni coincidencia“, dijo De Castro Font.

Del Valle fue intervenido ayer por la mañana en su residencia en Toa Alta y Charbonier hace dos semanas en su hogar en Río Grande. A ambos se le ocuparon sus teléfonos celulares. Versiones de prensa apuntan a que la pesquisa está relacionada a empleados fantasmas, pero no está claro si las investigaciones están relacionadas.

FBI madruga en la casa de Del Valle

Charbonier fue entrevistada en su hogar

Para De Castro Font, ambos deben olvidarse de sus campañas políticas y enfocarse en su defensa.

“Si van a tu casa, no es a tomar café. Si te hacen un allanamiento los federales no fueron a jugar contigo. Sencillamente ya estás al otro lado, que se busquen un buen abogado... que puedan decir que fue un malentendido, que no tuvo la intención. Si se ponen guapos y dicen que no pasó nada... escuche qué me dijeron ‘no, me dijeron que yo no era tarjeta'. A mí me dijeron que no era tarjeta. Yo, siendo líder en el Senado, pedí por escrito a Washington, a la División de Integridad Pública, que me dijeran en una comunicación oficial que si yo era tarjeta y la fiscal Domínguez, la segunda detrás de Rosa Emilia (Rodríguez), ahora abogada de defensa federal, María Domínguez, me llamó y me dijo De Castro Font no se preocupe, usted no es tarjeta de nada. Y tuve que pasar cinco años y medio en la cárcel”, relató el exlegislador.

El ahora analista político cree que la eliminación de beneficios como dietas y “car allowances” a los legisladores debe estar llevando a que algunos a estar buscando “otros asuntos para poder allegarse fondos y usando manejos turbios”.

De Castro Font dijo que los arrestos deberían ocurrir en “semanas”. Tampoco descartó que haya más legisladores que sean “visitados” a sus hogares.

Asimismo, lamentó que en estas pesquisas esté involucrado Félix “El Cano” Delgado, su esposa Roxanna Sifre, quien trabajaba con Charbonier mediante un destaque del Fondo del Seguro del Estado, porque fue asesor suyo. “Ojalá no haya nada ilegal en esta situación que involucra a la familia del alcalde de Cataño”, indicó.

De Castro Font cumplió una condena federal de cinco años de prisión y tres de libertad supervisada tras declararse culpable de 21 cargos de corrupción en ese foro. A nivel estatal enfrentó 95 cargos de extorsión, perjurio, soborno y violaciones a las leyes Electoral, de Ética Gubernamental y Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero.