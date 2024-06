Al celebrar la victoria en la contienda por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, se comprometió este domingo no solo a promover la unidad de la colectividad de cara a las elecciones generales, sino a promover un voto íntegro bajo la insignia de la Palma el próximo 5 de noviembre.

“El tiempo de primarias pasó. El tiempo de ataques pasó. Ahora, como candidata a la gobernación del PNP, me comprometo a varias cosas. La primera es a estar en la calle, a escuchar la gente, a defenderlos, y el día que el pueblo de Puerto Rico me de ese mandato, en noviembre, van a tener un gobierno de sensibilidad, con sentido de urgencia, que va a estar dándole el servicio a la gente, no metiéndole la mano en el bolsillo”, afirmó.

Dijo que será ella quien llamará al gobernador Pedro Pierluisi, quien momentos antes había aceptado la derrota. “Al gobernador, mi respeto y mi agradecimiento, y no me tiene que llamar porque yo lo voy a llamar a usted para agradecerle y sentarnos, y discutir cómo podemos seguir trabajando por el pueblo”, señaló, al adelantar que este lunes convocará al liderato electo del PNP para “comenzar a trabajar”. “No hay tiempo que perder”, expresó.

González llegó a su comité poco después de las 11:00 p.m. En tarima, estuvo acompañada de su familia, así como los alcaldes y tres legisladores incumbentes de la Palma que la respaldaron en sus aspiraciones desde el inicio. “Gracias a mi amigo, mentor y alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, quien es un modelo para mí de lo que debemos hacer en el gobierno de Puerto Rico. Él, en Bayamón, no está pendiente a si usted es rojo, azul o verde”, dijo al dirigirse al ejecutivo municipal. Junto con el alcalde de Bayamón, la comisionada residente agradeció el apoyo de los ejecutivos municipales de Manatí, José Sánchez; Florida, José Gerena; y Lajas, Jayson Martínez, así como de las alcaldesas de Vega Alta y Gurabo, María Vega y Rosachely Rivera, respectivamente.

También, reconoció el espaldarazo del expresidente de la Cámara Carlos “Johnny” Méndez, así como de los representantes Ángel Peña y Yashira Lebrón. “Hubo fuego, hubo PACs (comités de gastos independientes) atacándome a mí y, lamentablemente, a mi familia y a mi equipo de trabajo”, dijo, previo a dirigirse hacia la tarima, donde decenas de seguidores la esperaban.

“Ahora, como candidata oficial del PNP, voy a defender al pueblo, al pueblo y al pueblo, que fue lo que prometí desde el día uno”, expuso.

González, quien al momento de esta publicación mantenía una ventaja de más de 28,000 votos frente a Pierluisi, agradeció las palabras del gobernador. “Agradezco las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi. Cuando uno compite en una contienda electoral, uno tiene que estar preparado para ambos resultados. Le agradezco a él y la agradezco a su equipo de trabajo porque también defendieron su causa”, expresó.