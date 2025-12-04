A más de un año de su fallido intento de convertirse en comisionado residente en Washington, el puertorriqueño Elmer Román logró posicionarse en un importante cargo dentro de la milicia de Estados Unidos.

El pasado lunes, 1 de diciembre, el exsecretario de Estado y exsecretario de Seguridad Pública, juramentó como principal subsecretario adjunto de la Marina de Guerra de Estados Unidos para Energía, Instalaciones y Medio Ambiente (SES Nivel 3).

“Agradecido con el Secretario del Navy por la oportunidad de continuar sirviendo a mi amada Marina de Guerra (Navy) y al Cuerpo de Infantería de la Marina (USMC). Que Dios me ayude”, escribió el excandidato del Partido Nuevo Progresista en una publicación de Facebook en la que dio cuenta de su nuevo reto profesional.

El ingeniero mecánico, criado en Yauco, ha tenido varios cargos dentro de la milicia.

Según una biografía publicada por el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico, Román se enlistó en el Cuerpo de Infantería Marina de los Estados Unidos (USMC) en el 1991. Del 2005 al 2010 fue designado a una asignación diplomática como director regional de la Oficina de Investigación Naval (ONR) Global en la Embajada de los Estados Unidos en Santiago de Chile.

Luego, del 2010 al 2015, se desempeñó como ejecutivo de supervisión de los programas de Cooperación Internacional y Guerra Asimétrica en la Oficina del Subsecretario de Defensa para Adquisiciones, Tecnología y Logística. Pasó del 2015 al 2019 a supervisor de la Unidad de Salvamento y Buceo. Actualmente, es capitán en la Reserva de la Marina

En abril de 2019, Román se convirtió en secretario de Seguridad Pública y luego pasó a ser secretario de Estado. En las pasadas elecciones aspiró, junto a la gobernadora Jenniffer González Colón, a ser comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en unas primarias internas. Perdió ante el exsenador estadista William Villafañe.

No obstante, en las elecciones generales Villafañe no resultó favorecido. Ganó el actual presidente del Partido Popular Democrático y nieto del exgobernador Rafael Hernández Colón, Pablo José Hernández.

La designación de Román ocurre en momentos en que Estados Unidos pudiese enfrentarse ante el gobierno del líder de Venezuela, Nicolás Maduro.