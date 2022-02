Los empleados del Departamento de Salud activaron este viernes el “orange flu”, como se le conoce a las manifestaciones a través de ausencias por parte de los trabajadores de la salubridad.

Primera Hora supo que los empleados de la agencia se darán cita a la marcha convocada para el próximo 18 de febrero en las inmediaciones del Capitolio y La Fortaleza, como protestaron recientemente los maestros y los bomberos, entre otros servidores públicos.

“Más de 50 o 60 personas de Salud van a ir y más ahora que se enteraron que Gerson negoció $300 para los empleados de Salud y los enfermeros”, aseguró la persona con conocimiento interno que prefirió permanecer bajo anonimato. “Nosotros estamos en contra de eso”.

La persona se refirió al presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán, quien esta mañana se reunió en La Fortaleza con altos funcionarios gubernamentales. Del cónclave no surgieron medidas concretas y se pautó otra reunión para la semana que viene.

“Empleados fantasmas” y promesas incumplidas

La persona que conversó con este medio explicó que el Departamento de Salud actualmente no les quiere pagar las horas extras a los empleados que “llevan un montón de años” y les aplica. Específicamente, se refirió a la hora de las 12:00 del mediodía y después de las 4:30 de la tarde. “Nos trancaron eso y no lo quieren hacer”, dijo.

Denunció este incumplimiento con molestia pues según relató hay empleados en la oficina del secretario Carlos Mellado que cobran $200 la hora, y que la directora de Servicios Generales, Natalia Manteiga González, gana $8,000 mensuales sin ir a trabajar.

“En el Departamento de Salud hay unos empleados fantasmas, digo que son empleados fantasmas porque no ponchan, no se sabe de dónde los trajeron, no se sabe absolutamente nada de ellos, entonces esas personas no vienen a trabajar”, manifestó.

“Cómo le vas a pagar un sueldo de 8,000 pesos sin saber si vino a trabajar”, se preguntó.

Mientras, dijo que el gobierno tampoco ha pagado el incentivo de $600 al personal de hospitales públicos y privados, así como al personal de rastreo del Departamento de Salud, como anunciaron el pasado 13 de enero. En aquel momento se informó que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal comenzaría el proceso de recibir las solicitudes de las instituciones en los próximos días y que los pagos se realizarían para finales de enero o principios de febrero.

“Los han engañado”, comentó.

De igual forma, urgió a Mellado a velar por la agencia de la que es cabeza, pues este acude pocas veces a las oficinas, según dijo.

También criticó que Mellado este rodeado de abogados en su oficina y que tenga escolta. “Toda la oficina de Mellado son abogados, el Departamento de Salud parece el tribunal. ¿Qué sabe un abogado de salud?”, cuestionó.

“El secretario de Salud ahora tiene escolta pagada con fondos del Departamento de Salud. No sé por qué un secretario de Salud tiene que tener escolta, no sé, porque que yo sepa a él no se le ha hecho una amenaza”, afirmó.

Asimismo, criticó que se mantenga al doctor Félix Rodríguez Schmidt como el subsecretario del Departamento de Salud cuando este enfrentó un lío federal por fraude y venta ilegal de medicamentos.

Mellado “tiene que estar pendiente al Departamento de Salud porque si sigue con este derroche de dinero... lo van a tener que cerrar”, sostuvo.