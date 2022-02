Los $325 millones en fondos federales disponibles para asistencia de pago para alquiler podrían desaparecer en el mes de abril, denunció en conferencia de prensa la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR).

Hasta la fecha, solamente se han utilizado el 33% de estos fondos que beneficiaron a unas 41,493 familias de las 98,564 solicitudes de asistencia para renta y utilidades. Para el 31 de enero de 2021, se desembolsó un total de $91,315,976.40 y se obligó un total de $98,310,721.91, desglosa la respuesta de la Administración de Vivienda Pública (AVP) ante la solicitud de información del programa de asistencia para el pago de rentas que pidió ALPR.

Si en dos meses no se utiliza un mínimo del 65% de este dinero, podría desaparecer, sentenció la fundadora y directora ejecutiva de la entidad Ariadna Godreau Aubert.

“Obviamente el Gobierno tiene una responsabilidad de atender el tema de vivienda y eso incluye que, cuando llegan fondos de asistencia, los fondos lleguen a donde deben. Lamentablemente, los fondos no llegan a donde deben si la gente ni siquiera sabe que las asignaciones están dispuestas, que estos $325 millones que se solicitaron- porque Ayuda Legal de Puerto Rico hizo un esfuerzo de abogacía titánico- todavía los estemos gastando a cuenta gotas, pues es un reflejo de lo que está pasando con el resto de los fondos de recuperación y es que si la gente no lo conoce, si la promoción no es efectiva, si el proceso de solicitud no es equitativo ni accesible, entonces, la gente no se puede beneficiar”, comentó la licenciada en un aparte con Primera Hora.

Godreau Aubert señaló que la campaña gubernamental para informar a la ciudadanía sobre este programa “no ha sido efectiva”, máxime para poblaciones vulnerables, como inmigrantes, de escasos recursos o con diversidad funcional.

“Por alguna razón, las agencias de Gobierno y el mismo Gobierno- para algunas cosas- va a casas puerta por puerta para anunciar, ya sea la candidatura de x o y persona, pero para este tipo de programa, esos esfuerzos no se hacen. Para ellos, basta con poner un tuit o una publicación en Facebook de la página específica de ellos. Creo que se van al Facebook de menos ‘followers’. ¿Por qué eso sucede? No sabemos decirle. Eso es una investigación interesante que se debe hacer”, puntualizó por su parte David Rodríguez, coordinador de acceso a la justicia y tecnología de ALPR.

“El llamado sigue siendo que AVP promocione el programa con atención a las poblaciones más vulnerables, poblaciones de inmigrantes, poblaciones de adultos mayores”, reiteró Godreau Aubert a este medio.

Según AVP, las solicitudes para cubrir renta atrasada sumaron a 27,444 y para cubrir renta futura a 29,504. El promedio de meses aprobados para renta de vivienda pública fue de 5.4 por una cantidad promedio de $876.37. Mientras, en vivienda privada el promedio de meses aprobados fue de 7.5 para una cantidad aproximada de $3,551.05.

La mayoría de los solicitantes fueron féminas de entre 26 a 35 años.

Por otro lado, la información de las cifras de quienes han solicitado el programa, aunque pública, no está disponible en su página web, denunció también la ALPR.

Godreu Aubert indicó que, entre el 2020 al 2021, ALPR ha ofrecido apoyo legal a, al menos. 455 personas en el tema de alquiler.

Toman acción

Con el fin de que la población esté consciente de sus derechos, ALPR lanzó la plataforma digital Centro Digital para la Autodefensa (CDA) para facilitar documentos útiles para ejercer y defender los derechos dentro y fuera de los tribunales para quienes no pueden costear una representación legal en asuntos de desahucios y asistencia de renta mediante la página web www.ayudalegalpuertorico.org/cda.

Además, se creó el Panel en Defensa de Alquileres Dignos dirigido a personas en riesgo de desahucio por impago, por lo que pueden solicitar asistencia legal llamando al 787-957-3106.