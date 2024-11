“Where in the world is Jessika Padilla?”

Esto se cuestionó la representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, tras advenir, a través de la comisionada electoral Lillian Aponte Dones, de que los votos que pudiesen atribuírsele bajo nominación directa como representante por acumulación no se contarán.

Según la representante, la instrucción provino esta mañana de la propia presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, con quien Nogales Molinelli busca entablar una conversación “inmediata”. Sus esfuerzos, hasta ahora, han resultado infructuosas.

“Están violentando los derechos a los electores”, sostuvo la representante en entrevista con Primera Hora.

“En el día de hoy nos enteramos que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones había impartido en las cuales solo se estarían recopilando los votos del Senado por Acumulación en la modalidad de ‘write- in’ y no así el voto (de nominación directa) por acumulación de la Cámara donde estarían mis votos”, explicó.

Tras quedar descalificada en junio junto a otros candidatos del MVC por una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico al no cumplir con el recogido de endosos requeridos por el Código Electoral, la representante hizo campaña para que el pueblo la eligiera como legisladora a través de nominación directa.

Según el portal de la CEE, se registró una suma de 29,145 votos por “write-in” durante los comicios generales celebradas el 5 de noviembre. Al momento, se desconocen cuántos de esos 29,145 votos les corresponderían a Nogales Molinelli. De ser todos para la representante, que no se augura sea el caso, esa cifra la posicionaría en la penúltima entre los 13 aspirantes a este escaño y la dejaría fuera de la Cámara Baja de cara al cuatrienio venidero, ya que solo 11 son los que podrán formar parte del mismo, según dicta la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

De esta realidad Nogales Molinelli está clara. No obstante, confió que hay una posibilidad de que las 10,571 papeletas que las máquinas leyeron como “en blanco” y las 176 “mal votadas” posiblemente son votos que se supone le correspondan, cementándose en el hecho de que se reveló que las funciones ópticas de las máquinas de escrutinio habían presentado fallas y sus resultados preliminares son pocos confiables.

“(Los 29,145) son lo que la máquina pudo leer. ¿Y si fuera suficiente para estar en la Legislatura? ¿Están evitando que yo esté en la Legislatura?”, cuestionó.

Aunque después de todo quede fuera del hemiciclo, la también abogada dijo que el contabilizar los votos simplemente se trata de un proceso democrático que se les debe a los miles de electores y que cuyos votos tienen que considerarse.

“Si no, de todas maneras, los electores tienen el derecho de que se contabilicen sus votos. ¿Por qué quieren borrar esa parte de los votos?”, estipuló. “Y si fuera a un número, 29,000 electores tienen un derecho a que se le cuenten los votos a que se adjudiquen, porque no solamente son 29,000 ¿por quién? ¿Por Mariana Nogales o por otra persona? Se tienen que adjudicar y no se está haciendo. ¿Cuál es la transparencia y cuál es la democracia?”, recalcó.

Por otro lado, Nogales Molinelli insistió en que “no le cuesta nada” contar sus votos, pues ya ese escaño será uno de los ocho que irá en recuento.

“Ya están en un proceso de escrutinio y de recuento en esa misma papeleta. No les cuesta absolutamente nada marcar ese número. Yo no estoy pidiendo nada irrazonable, pero todo lo que he pedido no es irrazonable y me dicen que no”, lamentó.

“Le están violentando los derechos a los electores”, reiteró. “Los electores tienen un derecho a que se le cuenten su voto”, repitió.

Durante esta tarde, Nogales Molinelli llegó a la sede principal de la CEE en búsqueda de Padilla Rivera, quien no se encontraba en el lugar. A consecuencia, la representante escribió una carta a puño y letra con copia en inglés dirigida al fiscal federal Seth Erbe y para la Comisión de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal, así como a instituciones como ACLU de Puerto Rico, la entregó a secretaría y se mantuvo a las afueras del edifico de la agencia. Hasta ordenó una pizza de vegetales para apaciguar el hambre durante su estancia.

En la misiva que redactó, Nogales Molinelli estableció cinco solicitudes: una reunión “de inmediato” con Padilla Rivera, que los votos del encasillado #4 de la papeleta legislativa sean adjudicados, que “se detenga el proceso de escrutinio y recuento hasta que no imparta la instrucción de que cuenten los votos en el #4″, que se nombren observadores que la representen y “una llamada inmediata”.

De no concederle sus peticiones, Nogales Molinelli aseguró que no desistirá de su exigencia y, posiblemente, lleve el pleito hasta los tribunales.

La oficial de prensa de la CEE, Gisela Ayala, aseguró esta mañana que Padilla Rivera atenderá la prensa desde el Centro de Operaciones de la CEE. Primera Hora aguarda su llegada.

“Si no hay justicia, no habrá PAZ”, lee la conclusión de la carta, bajo su firma.