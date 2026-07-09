El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y la Policía de Puerto Rico tomarán muestras de ADN y recopilarán información a familiares de personas desaparecidas en dos eventos multitudinarios que fortalecerán investigaciones de quienes están en paradero desconocido.

Las agencias invitan a los allegados de aquellos quienes son buscados -entre los años 2017 y 2025- a participar del “Día de las Personas Desaparecidas” bajo el lema: “Porque cada persona merece ser encontrada”.

El evento se llevará a cabo el 25 de agosto, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en el Salón Alcalde del Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, y el 26 de agosto, en el mismo horario, en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez.

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La actividad contará, además, con el respaldo de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), que dispondrá de psicólogos en ambas sedes para ofrecer apoyo emocional a las familias participantes.

Pueden asistir aquellos familiares, independientemente de que exista o no una querella formal de desaparición de la persona.

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La directora ejecutiva del ICF, la doctora María Conte Miller, destacó que este esfuerzo responde al compromiso institucional de poner la ciencia al servicio de las familias y continuar fortaleciendo las herramientas disponibles para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

La doctora María Conte, directora del ICF ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Cada caso de una persona desaparecida representa una familia que continúa esperando respuestas. Este esfuerzo conjunto busca acercar la ciencia forense, la investigación y la tecnología a quienes aún mantienen la esperanza de encontrar a un ser querido. El fortalecimiento de herramientas como NamUs y la capacitación continua de nuestros especialistas son esenciales para ampliar nuestras capacidades de identificación y brindarles a las familias la certeza que tanto necesitan”, sostuvo.

Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González, resaltó la importancia de la coordinación entre ambas agencias para fortalecer las investigaciones.

“La búsqueda de una persona desaparecida no termina con la radicación de una querella. Requiere coordinación, investigación, intercambio de información y la participación de las familias. Este esfuerzo conjunto fortalece nuestras capacidades investigativas al integrar herramientas científicas y tecnológicas que aumentan las posibilidades de localizar e identificar personas desaparecidas. Exhortamos a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad y colaborar con este proceso”, indicó González.

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Como parte de los esfuerzos para continuar modernizando las investigaciones de personas desaparecidas, la Unidad de Identificación Humana (UIH) del ICF coordinó con especialistas del National Missing and Unidentified Persons System (NamUs) un taller de capacitación que se ofrecerá el 24 de agosto al personal del Instituto de Ciencias Forenses y a agentes de la Policía de Puerto Rico. El adiestramiento tiene como objetivo ampliar el número de funcionarios capacitados en el uso de esta plataforma y promover su utilización de manera uniforme en las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas y restos humanos sin identificar.

¿Qué esperar?

Durante la actividad, las familias recorrerán un proceso organizado en cinco estaciones especializadas diseñadas para recopilar la información necesaria que apoye las investigaciones y futuras identificaciones.

El recorrido comenzará con el registro de los participantes y la verificación, por parte de la Policía de Puerto Rico, de la existencia de querellas relacionadas con la desaparición.

Posteriormente, personal del Instituto de Ciencias Forenses realizará una entrevista forense que incluirá una búsqueda preliminar por nombre en las bases de datos disponibles.

Luego se llevará a cabo la toma de muestras de ADN a familiares biológicamente elegibles para futuras comparaciones genéticas.

Finalmente, toda la información y las muestras recopiladas serán documentadas bajo estricta cadena de custodia e incorporadas a la base de datos del Instituto de Ciencias Forenses mediante un número único de identificación.

Para la toma de muestras de ADN se dará prioridad a los padres biológicos, hijos biológicos y hermanos de padre y madre. En ausencia de estos familiares, y de acuerdo con la evaluación del personal forense, también podrán participar medio hermanos, abuelos, tíos o primos biológicos.

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Los organizadores exhortaron a las familias a llevar, de estar disponible, información demográfica de la persona desaparecida, una fotografía reciente, una descripción física que incluya cicatrices, tatuajes o cualquier otra característica particular, así como información médica y de expedientes o radiografías dentales o corporales.

No obstante, aclararon que las personas interesadas podrán participar aunque no cuenten con toda la documentación recomendada, ya que cada dato aportado puede ser determinante para una futura identificación o para el avance de una investigación.

Toda la información y las muestras obtenidas serán manejadas bajo estrictos protocolos científicos, investigativos y de confidencialidad, conforme a las leyes y reglamentos aplicables.

Las personas interesadas podrán acudir directamente a cualquiera de las dos sedes durante el horario establecido.

La directora de la Unidad de Identificación Humana, la antropóloga forense Meisshialette Ortiz Quiñones, explicó que la integración de NamUs ha transformado la manera en que el Instituto maneja este tipo de investigaciones.

“NamUs es una herramienta indispensable para conectar casos de personas desaparecidas con personas fallecidas cuya identidad se desconoce”, explicó la experta.

“Gracias a esta plataforma hemos logrado contribuir a la identificación de personas que llegaron al Instituto sin nombre y al esclarecimiento de múltiples casos de personas desaparecidas. Aunque el Instituto comenzó a utilizar NamUs en 2009, fue con la creación de la Unidad de Identificación Humana en 2024 que incorporamos su uso de forma rutinaria en nuestros procesos investigativos. Esta capacitación permitirá que más profesionales del Instituto de Ciencias Forenses y de la Policía de Puerto Rico utilicen la plataforma de manera consistente, fortaleciendo el intercambio de información y ampliando nuestras capacidades para ofrecer respuestas a las familias”, sostuvo Ortiz Quiñones.

“Exhortamos a todas las familias que tengan un ser querido desaparecido entre 2017 y 2025 a participar. La información que hoy puede parecer un detalle podría convertirse en la pieza que permita lograr una identificación o impulsar una investigación. Cada familia que participa fortalece este esfuerzo conjunto y nos acerca a nuestro propósito de ofrecer respuestas a quienes aún esperan conocer el paradero de un ser querido”, concluyó Conte Miller.