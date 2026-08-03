Luego de haber encabezado la papeleta a la gobernación por Proyecto Dignidad (PD) en las pasadas elecciones, Javier Jiménez arremetió este lunes contra la actual presidenta de la colectividad, Nilda Pérez, a quien calificó de “incompetente” y responsabilizó por el deterioro del partido.

“Tu no puedes ser miembro de algo que ya no existe”, aseguró Jiménez al ser cuestionado sobre si aún forma parte de PD durante una entrevista en Radio Isla 1320.

El exaspirante a la gobernación respondió así luego de que trascendiera que Pérez le envió una carta para conocer si continuaría o no como integrante de la colectividad. No obstante, durante la entrevista nunca afirmó de manera categórica que se hubiera desafiliado del partido.

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Las declaraciones de Jiménez ocurren tras meses de cambios y salidas de figuras importantes que han sacudido a Proyecto Dignidad desde las elecciones generales de noviembre de 2024.

La primera movida criticada en la colectividad ocurrió en enero de 2025, cuando la entonces secretaria general del partido, Ellyam Martínez —quien también trabajó en la oficina de la senadora Joanne Rodríguez Veve— aceptó dirigir la Oficina para el Fortalecimiento Social, Comunitario y de Fe del Senado bajo la presidencia de Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En ese momento, el propio Jiménez criticó la decisión y escribió en sus redes sociales que “no se puede caminar con alguien cuyo rumbo contradice nuestras creencias fundamentales”.

Cerca de un mes después, Juan Carlos Matos, integrante de Proyecto Dignidad y locutor de la emisora Nueva Vida, anunció su desafiliación del partido en un mensaje en el que alegó que sus experiencias como miembro fueron “mixtas”.

En agosto de ese año, el partido anunció un cambio en su liderato al designar a Nilda Pérez como presidenta de la colectividad.

Posteriormente, en noviembre de 2025, la senadora Rodríguez Veve anunció su salida de Proyecto Dignidad, un año después de haber revalidado su escaño bajo la insignia del partido. “No puedo pertenecer a un partido político que ignora el cumplimiento de sus propias normas”, dijo en una rueda de prensa convocada para informar su salida.

Para Jiménez, los cambios en la estructura y la pérdida de figuras importantes del partido son consecuencia de la gestión de Pérez, a quien acusó de haber “desmantelado” Proyecto Dignidad.

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“Es una incompetente en la gestión política”, aseguró, al recordar que Cuando llegó al Proyecto Dignidad, Pérez era secretaria del partido y tras una evaluación que realizó, decidió sacarla del puesto.

“Podrá en su vida privada tener sus competencias, pero en la parte política se refleja una incompetencia”, agregó el también exalcalde de San Sebastián por el PNP.

Jiménez llegó a Proyecto Dignidad tras desafiliarse del PNP en 2023, al asegurar que esa colectividad se había “alejado de sus raíces”.