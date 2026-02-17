Las escuelas públicas contarán con un curso de finanzas para sus estudiantes.

Un acuerdo entre el Departamento de Educación y cinco entidades, entre las que se encuentra la Cámara de Comercio, ha provocado que estos cursos en los que se le orientará a los estudiantes sobre cómo deben manejar su dinero se hagan realidad.

“Este acuerdo es clave para nutrir de conocimientos financieros al componente de nuestras escuelas en las siete regiones educativas, comenzando con un programa piloto que permitirá capacitar a nuestros maestros mediante la Academia de Enseñanza en Educación Financiera y medir el impacto real en los planteles. Apostamos a un modelo basado en evidencia, formación continua y expansión progresiva, con el objetivo de alcanzar a todo Puerto Rico. Agradezco profundamente a todos los que colaboraron en esta unión de voluntades que deja huella y demuestra que cuando compartimos conocimiento, multiplicamos oportunidades”, indicó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, en comunicado de prensa.

Este acuerdo lo que hará es impulsar la creación e implantación del programa “Educación Financiera para Todos”. El mismo contempla la capacitación docente a través de la “Academia de Enseñanza en Educación Financiera” en las siete regiones educativas, así como un programa piloto para que los maestros que sean preparados le den el curso a los estudiantes.

Además de la Cámara de Comercio y Educación, participan del acuerdo la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) y PR Education Initiative (PREI) en favor del futuro de la niñez y la juventud puertorriqueña.

Como parte del pacto, la Cámara lidera la coordinación general y la fiscalización del plan de ejecución, informó la licenciada Margaret Ramírez Báez, presidenta del ente. Mientras, el Departamento de Educación oficializa y facilita la integración del currículo y la participación docente; COSSEC aporta recursos sobre el sistema cooperativo y valores financieros personales; OCIF provee materiales para el uso responsable del sistema financiero y el CCPA actúa como cuerpo docente técnico, desarrollando y revisando los manuales y recursos educativos, así como el PREI asegura la calidad del desarrollo profesional docente y emite certificaciones válidas para los maestros.

“En la Cámara de Comercio de Puerto Rico reconocemos que la educación financiera es un pilar esencial para el desarrollo económico y social de nuestra Isla. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de liderar este esfuerzo multisectorial, convencidos de que crear una cultura de responsabilidad, planificación e innovación respaldada por herramientas y conocimientos financieros es clave para fortalecer a nuestras futuras generaciones. Con este esfuerzo buscamos impulsar la productividad y la toma de decisiones informadas sobre ahorro, inversión, crédito y emprendimiento; que sin lugar a dudas, contribuirán en la prosperidad y desarrollo económico de Puerto Rico”, expresó la licenciada Margaret Ramírez Báez, presidenta del ente.

Esta promoción de educación financiera ayuda a que Educación cumpla con la Ley 85-2018, la cual delega al Departamento de Educación la responsabilidad de incluir la educación financiera en el currículo escolar.

El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027