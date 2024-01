El alcalde de Villalba y ahora candidato al Senado por acumulación, Luis Javier Hernández, recomendó hoy a su homólogo en Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, que se centre en su defensa judicial relacionada al proceso que enfrenta por presunta malversación de fondos públicos, pero no lo hizo así con el alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, quien también está suspendido y enfrenta un proceso legal en su contra.

Rodríguez Rodríguez había anunciado que dejaría la alcaldía para aspirar al Senado por el distrito de Mayagüez. Tras el anuncio, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, lo instó a desistir, pero tras continuar con su intención, la Comisión Calificadora de Aspirantes de la colectividad, no lo certificó.

En sus expresiones, Ortiz apuntó a que el proceso legal contra Rodríguez Rodríguez estaba “adelantado”, mención de la que se hizo eco hoy el también presidente de la Asociación de Alcaldes.

“El alcalde de Mayagüez se encuentra en una etapa bien adelantada de juicio en su fondo. Está suspendido de sus funciones y ciertamente han radicado tres candidatos a la alcaldía, que son, a mi entender, excelentes candidatos. Así que Mayagüez tiene tres buenas alternativas para una continuidad de gobierno bajo el Partido Popular Democrático. Mi recomendación al alcalde de Mayagüez es que se enfoque en su defensa”, puntualizó Hernández a Primera Hora.

La reacción al proceso legal que enfrenta en Ponce Irizarry Pabón fue un tanto distinta. A este, el PPD le dio un voto de confianza que avaló Hernández al considerar que “ganó la elección del 2020 en todas las unidades electorales en Ponce”.

“Dio una pela contundente a la administración del PNP que llevaba al pueblo por la ruina”, dijo, al aludir también a que el acuerdo para permitir que Irizarry Pabón figure en la papeleta municipal de la Perla del Sur, incluye que de encontrarse causa en su contra, este pondrá a disposición la candidatura al PPD para elegir otro candidato.

“Esa es la gran diferencia entre Mayagüez y Ponce”, acotó.

“Todos sabemos que el Panel del FEI (Fiscal Especial Independiente), que es un brazo operacional del PNP, ha utilizado su situación para tratar de ganar con trucos lo que no ha logrado ganar con votos”, mencionó también el presidente de la Asociación de Alcaldes.

Como parte del acuerdo para que Irizarry Pabón corra en Ponce, el representante Ángel “Tito” Fourquet dejó atrás sus aspiraciones de correr por la alcaldía, quitando la posibilidad de primarias por la candidatura del PPD a la referida alcaldía.

Contra Irizarry Pabón la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independente (OPFEI) radicó cuatro cargos por presuntas violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y al Artículo 251 del Código Penal. La referida oficina lo acusa de solicitar dinero a empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000 que tomó para cubrir los gastos de su campaña electoral en 2020.

Los cargos radicados también por la OPFEI contra Rodríguez Rodríguez le imputan, junto a la directora de finanzas municipal, Yahaira Valentín Andrade, incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos relacionados al desvío de unos $9.8 millones de fondos otorgados por Cámara y Senado, que buscaban completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez. Este caso se encuentra en etapa de juicio.

Jocelyne Rodríguez Negrón, actual representante del Distrito 19, el actual alcalde interino Luis Ramos Ruiz, y el maestro René Marrero, aspiran a la candidatura del PPD en Mayagüez.

Hernández confiado en su “carta de presentación”

Confiado en que su trabajo como alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes lo ha llevado a ganarse la confianza del pueblo, Hernández buscará ahora un escaño en el Senado por acumulación.

Con el anuncio, que realizó el pasado mes de octubre a través de un video en sus redes sociales, el alcalde desistió de buscar la candidatura a la gobernación para este 2024 y apoyó a Jesús Manuel Ortiz en ese camino bajo la premisa de que “la unidad del partido es lo primero”.

Ahora, espera que los populares den un voto de confianza a su labor como alcalde.

“Hemos dado la lucha en los renglones más importantes del país en términos de la reconstrucción, en términos de darle los recursos a los municipios con la aprobación del Fondo de Servicios Esenciales”, rememoró sobre su trayectoria.

El Fondo de Servicios Esenciales es una nueva movida de dinero a los ayuntamientos que se distribuirá entre los 40 municipios más afectados por la eliminación del Fondo de Equiparación, que por mandato de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha dejado de surtir gran cantidad de dinero a los ayuntamientos.

Con ese “logro” como parte de su resumé, Hernández se expresó confiando en conseguir entrar a la Cámara Alta.

“Mi carta de presentación está ahí. Y yo estoy convencido de que tanto los villalbeños como el pueblo en general va a darme la oportunidad de ser su senador por acumulación”, sostuvo.

El ejecutivo municipal dijo ya estar al día con el 50% de los endosos que debe entregar a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) este próximo 31 de enero. También apuntó a que se encuentra “en un 98, casi un 99% de los endosos” totales que le requiere el referido organismo.

La CEE exige a los candidatos a puestos electivos que tengan el total de endosos que le corresponde entregar en o antes del 15 de febrero.

Hernández, aunque dijo estar “concentrado” en la candidatura al Senado para “ayudar a que podamos tener una mayoría roja y podemos mover toda la política pública a favor de nuestra gente”, no descartó volver a mirar al Palacio de Santa Catalina en el futuro.

“Yo nunca cierro puertas para nada, todas las alternativas en mi vida, que el pueblo me permita, que mi partido me permita, y que mi familia y Dios me den la oportunidad, pues lo voy a hacer. Yo intenté presidir el partido y lo dije, que mi meta era convertirme en el gobernador de Puerto Rico, pero por 140 votos no ocurrió. En buena ley reconozco que el compañero Jesús Manuel Ortiz se hizo disponible, ganó la primaria (Por la presidencia del PPD) y debe ser nuestro candidato... con respecto a otras candidaturas mías, bueno, pues eso ya veremos qué ocurre”, cerró diciendo sobre la posibilidad de correr en la papeleta ejecutiva en 2028.