Los estudiantes, profesores y demás empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que no estén vacunados contra el COVID-19 tendrán que someterse a pruebas diagnósticas del virus semanalmente y reportar sus resultados, informó la presidente interina, Mayra Olavarría Cruz.

Pero, todavía la institución no sabe cómo se monitoreará a este personal que no esté vacunado. La funcionaria comentó que espera que para el próximo lunes haya un método unificado para dar seguimiento a las personas que no han recibido sus dosis de medicamento contra el mortal virus.

“Sabemos que hay preocupación de profesores de que se le ponga a monitorear la prueba”, afirmó Olavarría Cruz a Primera Hora.

PUBLICIDAD

En general, dijo que las personas que no se vacunen deberán presentar un afidávit. Luego, tendrán que reportar las pruebas semanales negativas de COVID-19 en el sistema que se identifique. Mientras, aquellos vacunados deberán someter su tarjeta oficial en el sistema que haya determinado cada recinto.

En general, la institución promulgará la vacunación contra el coronavirus como principal método para contrarrestar el COVID-19, así como el uso obligatorio de mascarilla.

Olavarría Cruz dijo que cada recinto ha identificado centros de vacunación, tanto para los estudiantes como para sus familiares. A modo de ejemplo, indicó que este próximo sábado habrá inoculación en el Recinto de Ciencias Médicas abierta al público y sin citas. Mientras, del 10 al 12 de agosto tendrán vacunación en el estacionamiento del ROTC en Río Piedras.

Comentó que la UPR de Bayamón llegó a un acuerdo con el municipio para que los estudiantes se vacunen en el centro deportivo Rubén Rodríguez de Bayamón.