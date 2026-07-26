El 50% de los puertorriqueños cree que la mayoría o la totalidad de los políticos electos de Puerto Rico son corruptos, según un estudio del Institute for Social Research (ISR) de la Universidad de Michigan y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Así lo informaron ambas instituciones universitarias en un comunicado tras los hallazgos de dicha encuesta hecha por el Laboratorio Puertorriqueño de Opinión Pública, alojado en el Center for Political Studies del ISR, que muestran una profunda desconexión entre los residentes de la isla y su gobierno.

Un total de 1,266 residentes participaron en la encuesta que se llevó a cabo entre abril y noviembre de 2025.

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¿Qué más dijo el estudio?

El censo reveló, además, que el 63% de los residentes considera que el Gobierno local no atiende sus necesidades, y el 71% siente que su voz no es escuchada en las decisiones gubernamentales.

Este clima de desconfianza, según opinaron los investigadores, “coincide con una baja aprobación” de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, quien solo contó con el apoyo del 13% de los encuestados, mientras que el 63% indicó que desaprueba su desempeño.

“Esta falta de soberanía económica y política moldea fundamentalmente la forma en que los residentes perciben las posibilidades democráticas”, señaló Mara Cecilia Ostfeld, investigadora principal de LabPOP, en el comunicado.

Ostfeld destacó además que el 72% de los encuestados dijo que el Gobierno puertorriqueño tiene poco o ningún poder para tomar decisiones independientes sin intervención del gobierno federal de Estados Unidos.

De hecho, la encuesta resaltó que el 35% de los entrevistados aún apoya dicho estatus político, mientras que el 32% apoya la ‘estadidad´, es decir, la anexión plena de Puerto Rico con Estados Unidos, y el 18% respalda la independencia.

La investigación reflejó, además, que la relación entre la preferencia sobre el estatus político y la identidad partidista se está debilitando.

Por ejemplo, el 45% de los encuestados que dijeron que apoyan la independencia y el 34% de los anexionistas, dicen no estar afiliado con ningún partido político.

Igualmente, aproximadamente el 42% de los residentes dijo que no se identifica con ningún partido político, agregó el estudio.

“Incluso, los partidos más estrechamente vinculados a una postura sobre el estatus no logran monopolizar a quienes la apoyan”, dijo Ostfeld.