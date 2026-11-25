San Juan Cruise Port (SJCP), la Autoridad de los Puertos y varias agencias del Gobierno anunciaron nuevas medidas para agilizar el tránsito y facilitar el acceso a los Muelles Panamericanos durante las operaciones de cruceros los sábados y domingos, luego de los problemas de movilidad registrados el pasado fin de semana.

Entre las medidas se encuentran la habilitación de un carril exclusivo para taxis, vehículos de transporte colectivo y servicios como Uber y Lyft; el aumento de la presencia policiaca y personal de orientación; y la instalación de rótulos adicionales para identificar los terminales.

Además, se prohibirá el tránsito peatonal por la calle Muelle. Los pasajeros deberán permanecer en sus vehículos hasta llegar a las áreas designadas para dejarlos o recogerlos. Quienes desembarquen también tendrán que esperar su transportación en los espacios habilitados.

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Como parte de las iniciativas, San Juan Cruise Port ofrecerá transportación gratuita desde los hoteles Hyatt House, Hyatt Place, Aloft y Sheraton, ubicados en el Distrito de Convenciones, hasta los terminales de cruceros.

El Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos también reforzará la coordinación con los conductores de Uber y Lyft para garantizar el uso adecuado de las áreas designadas.

Las entidades recomendaron a los pasajeros completar el registro anticipado (check-in), respetar los horarios de llegada asignados por las líneas de cruceros y seguir las instrucciones de los oficiales de tránsito.

Las medidas buscan atender el aumento en el movimiento vehicular que coincide con las operaciones de cuatro embarcaciones durante los fines de semana y las actividades comerciales y de entretenimiento en el Distrito de Convenciones.