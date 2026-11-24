Ponce recibirá este miércoles, 25 de noviembre el crucero Marella Discovery, de la línea británica Marella Cruises, con 2,600 pasajeros a bordo.

La alcaldesa de la Ciudad Señorial, Marlese Sifre, indicó que la llegada de la embarcación forma parte de los esfuerzos del Municipio Autónomo de Ponce para posicionarse como destino en la industria de cruceros.

Cada visita abre oportunidades para que comerciantes, artesanos, guías turísticos y emprendedores locales den a conocer sus productos y servicios, destacó.

“Queremos que quienes lleguen a Ponce conozcan nuestra historia, recorran nuestras calles y se lleven el recuerdo de la gente que les dio la bienvenida. Seguimos trabajando para que cada visita se traduzca en oportunidades de venta y de trabajo para nuestra gente, desde el artesano que muestra sus piezas hasta el guía que cuenta la historia de nuestra ciudad”, expresó la alcaldesa.

“Invito a todos los ponceños a recibir a nuestros visitantes con la alegría y la hospitalidad que nos distinguen. Compartamos con ellos lo que tanto orgullo nos da de nuestra Ciudad Señorial”, añadió Sifre.