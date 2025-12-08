La exsecretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo se expresó la noche del domingo luego de ser sorpresivamente destituida por la gobernadora, Jenniffer González Colón.

#fyp #DACOSomosTodos #daco #puertorico ♬ original sound - Valerie Rodríguez Erazo @valerierodriguez_daco Gracias, Puerto Rico, por la oportunidad de poder servirles y por todo el cariño que me han dado. Gracias también a mi gran equipo del DACO. Los quiero y los valoro muchísimo. Agradezco cada uno de los mensajes que he recibido; me llegan al corazón. Espero que, con el favor de Dios, sigamos construyendo un país donde el consumidor esté siempre protegido y donde el servicio público sea sinónimo de compromiso, transparencia y resultados. Aquí siempre tendrán a una servidora. #dacopuertorico

Fue a través de las redes sociales donde la exfuncionaria aprovechó para agradecer al pueblo las muestras de cariño y los mensajes que le han enviado tras su destitución y dijo que los estaría contestando uno por uno.

“Buenas noches, Puerto Rico. Nada, quería cogerles un minutito de su tiempo, simplemente para darle las gracias. Gracias por haberme permitido servirles, gracias por haberme permitido ser su secretaria del DACO. Yo sé que todo esto ha pasado abrupto y todo ha sido sorpresa, pero eventualmente tomaré mi tiempo para hablar más, pero hoy solamente les quiero decir las gracias”, comenzó diciendo Rodríguez Erazo a través de TikTok, plataforma en la que usualmente se conectaba con las personas para explicar asuntos o recibir denuncias o preocupaciones de los contribuyentes.

PUBLICIDAD

Añadió que cuando la nombraron para ser la líder en la agencia el pasado mes de abril, le pidió al pueblo que la juzgaran a ella como profesional y por su trabajo y no por lo que decía la gente.

“Dado a los miles de mensajes que estoy recibiendo a través de todas mis redes sociales, les tengo que decir gracias porque siento que sí me dieron esa oportunidad. Btw, voy a responder cada uno de esos mensajes, voy uno a uno, son un montón, pero me voy a coger mi tiempo porque ayer empecé y les tengo que decir que me dio mucho sentimiento cuando los leía y mis familiares me decían ‘Valerie, tienes que parar’... Se me paran los pelos de los mensajes tan bonitos que ustedes me están dando y se me hace un taco en la garganta”, continuó diciendo.

Rodríguez también enumeró parte del trabajo y los logros que consiguió estando a la cabeza de la agencia como las intervenciones en el aeropuerto, en los ‘dealers’ de autos, estacionamientos, venta del madrugador, y quizás el más relevante, lo que llamó una victoria de DACO ante LUMA en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“Yo espero que los que estén ahora lo defiendan con la misma pasión, ahínco y firmeza que yo lo hice, porque para mí es blanco y negro, la ley dice algo bien claro y el contrato también... y yo no sé si eso me costó mi puesto, pero lo volvería a hacer porque, créanme, que me dio muchísimo orgullo de que pude poner mi granito de arena y aportar mi conocimiento en derecho a favor del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La exfuncionaria exhortó a la ciudadanía a no ver su situación de destitución como algo negativo para no meterse a trabajar al servicio público.

“No hay nada más gratificante que ser servidor público y hacerlo bien, ¿y sabes qué?, la gente sí lo agradece”, añadió.

Reveló que ahora se encuentra trabajando desde el sector privado satisfecha de lo que hizo en el DACO y también exhortó a los jóvenes a que no se vayan de Puerto Rico y metan mano en la Isla porque “se pueden hacer muchas cosas”.

El mensaje de Rodríguez Erazo se da luego de que el pasado viernes la gobernadora la destituyera de su puesto poco después de exhortarla a “irse de su gobierno”.

De inmediato, nombró a su sustituto. Será el exsecretario del DACO y actual secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo.

La destitución de Rodríguez Erazo ocurre a días de que ganara una demanda en contra de LUMA Energy para que la empresa pagara por los enseres que se dañan cuando hay fluctuaciones de energía o apagones.

Esa victoria le trajo conflictos internos. La funcionaria llegó a alegar que recibía “tiros” desde dentro del mismo gobierno.

La controversia se suscita por la posibilidad de que sean los mismos abonados o la Autoridad de Energía Eléctrica quien termine pagando los costos que pudiesen representar el auxilio que se extiende a aquellos que pierdan sus equipos electrodomésticos.

A modo de reacción, González Colón dijo hoy, más temprano, que, si Rodríguez Erazo "no se siente cómodo en trabajar en equipo, se puede ir".

PUBLICIDAD

Se le preguntó si despediría a Rodríguez del cargo y afirmó que lo evaluaría. Esa evaluación demoró pocas horas con este anuncio de que la sustituyó por otro funcionario.

En el comunicado de prensa que anunció el despido de Rodríguez Erazo, González Colón no expuso ninguna razón.

En cambio, destacó que Torres Montalvo “ha sido en el pasado titular y empleado de la agencia, por lo que conoce muy bien su andamiaje y el enfoque de defensa de los asuntos que afectan a los consumidores”.

Rodríguez Erazo fue secretaria del DACO por sólo ocho meses.

La gobernadora la designó en marzo pasado, luego de que el Senado rechazara el nombramiento de su primera nominada, Natalia Catoni. Esta pasó a ser subdirectora de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (APPP).

Rodríguez Erazo ha estado en el ojo público desde pequeña, pues es hija del expresidente del Senado, Charlie Rodríguez. Su madre, Kathy Erazo, es la mano derecha del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Mientras, la ahora exsecretaria del DACO está casada con quien fuera secretario del Partido Nuevo Progresista y exfuncionario de la administración de Ricardo Rosselló, Elías Sánchez.