Tras revelarse que la gobernadora Jenniffer González Colón destituyó a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, recurrió a las redes sociales para emitir su reacción.

Con su característico saludo, en este caso un “buenas tardes Puerto Rico”, el también vicepresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) distinguió la labor de Rodríguez Erazo, sobre todo al enfrentarse a LUMA Energy. Aseguró que con su demanda logró más que lo que ha podido hacer el Zar de Energía, Josué Colón.

De inmediato, cuestionó en qué estará enfocada la administración de González Colón.

“LUMA agradece muchísimo la salida de la licenciada Valerie Rodríguez Erazo, quien hizo un excelente trabajo. La ahora exsecretaria de DACO logró lo que el Zar de Energía hasta hoy, no ha podido, HACER QUE LUMA RESPONDA A LOS PUERTORRIQUEÑOS. ¡Coincido con la Gobernadora, hay que estar enfocados! La pregunta es: ¿En qué se están enfocando?“, escribió Rivera Schatz.

La expresión generó múltiples comentarios para apoyarle o para apoyar a Rodríguez Erazo.

“De todos los buenos días y buenas tardes, este ha sido el único en el que, al parecer, estás en lo correcto!”, le escribió Marcos Calderón.

La destitución de Rodríguez Erazo ocurre a días de que ganara una demanda en contra de LUMA Energy para que la empresa pagara por los enseres que se dañan cuando hay fluctuaciones de energía o apagones.

Esa victoria le trajo conflictos internos. La funcionaria llegó a alegar que recibía “tiros” desde dentro del mismo gobierno.

La controversia se suscitó por la posibilidad de que sean los mismos abonados o la Autoridad de Energía Eléctrica quien termine pagando los costos que pudiesen representar el auxilio que se extiende a aquellos que pierdan sus equipos electrodomésticos.

A modo de reacción, González Colón dijo hoy, más temprano, que, si Rodríguez Erazo "no se siente cómodo en trabajar en equipo, se puede ir". Poco después, la destituyó y nombró como su sustituto al exsecretario del DACO y actual secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo.

Cabe destacar que la madre de Rodríguez Erazo, Kathy Erazo, trabaja en la oficina legislativa de Rivera Schatz.