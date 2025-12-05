El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, no acogió con buenos ojos la decisión de la gobernadora Jenniffer González Colón de destituir a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo.

Afirmó que el despido es una “mala noticia” para el país.

“La guerra interna entre los distintos bandos partidistas y la falta de dirección evidencian un gobierno sin dirección clara. Pasamos de un gobierno con agencias descabezadas, a un gobierno que pelea con sus propios secretarios. En el centro de esa lucha entre bandos y el control por la contratación gubernamental, la víctima es el pueblo de Puerto Rico. Por lo que a nuestra delegación respecta, continuaremos fiscalizando con responsabilidad y proponiendo soluciones a lo problemas del país”, manifestó en declaraciones escritas.

La reacción de Hernández Ortiz ocurre luego de que González Colón destituyera a Rodríguez Erazo a días de que ganara una demanda contra la empresa LUMA Energy para que pague los enseres eléctricos que se dañan a causa de fluctuaciones de energía o apagones.

La victoria trajo críticas en su contra, que Rodríguez Erazo describió como “tiros” que le lanzaban desde dentro de la propia administración, ya que pudiesen ser los abonados o la Autoridad de Energía Eléctrica la que termine costeando los daños.

Aunque la gobernadora le había dicho al mediodía a Rodríguez Erazo que, “si no se siente cómodo en trabajar en equipo, se puede ir”, determinó este tarde despedirla.

Rodríguez Erazo será sustituida por el exsecretario del DACO y secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo.